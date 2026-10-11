کد خبر: 1383950
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۲
بين‌الملل » اخبار كلی
عطوان بررسی کرد:

عبرت های خفت ترامپ در برابر پوتین برای رژیم های عربی

عطوان تلاش تحقیرآمیز ترامپ برای دریافت گازوئیل از روسیه، دروغ بزرگ او در خصوص تنگه هرمز را رو کرد و متحدان اروپایی و عرب را که از خرید از پوتین منع می شدند، به شگفتی واداشت.

جوان آنلاین: عبدالباری عطوان تحلیلگر مسائل منطقه‌ای در مقاله‌ای در روزنامه رأی الیوم با اشاره به امضای قرارداد تامین گازوئیل آمریکا از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نوشت: اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، زانو زده و دست گدایی به سوی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دراز می کند تا بر سر خرید فوری ۳۰۰ هزار تن گازوئیل برای ماه جاری و ۵۰۰ هزار تن دیگر در ماه نوامبر آینده توافق کند، تلاشی ناامیدانه برای کاهش قیمت‌ها در بازارهای آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره و اعترافی صریح به شکست در جنگ با ایران، از نظر نظامی و دیپلماتیک است.

دروغ بزرگ ترامپ در مورد تنگه هرمز

وی افزود که این اقدام همچنین تأکیدی دوباره در نقض «دروغ بزرگی» است که ترامپ همواره تکرار می‌کند و می گوید بر تنگه هرمز مسلط است و جریان نفت از آن به نرخ‌های پیش از بستن تنگه توسط مقامات ایرانی بازگشته است.

این مقاله تاکید کرد که این عقب‌نشینی «تحقیرآمیز» ترامپ در برابر پوتین، شوکی برای قانون‌گذاران آمریکایی و خنجری زهرآگین به پشت متحدان اروپایی بود و غافلگیری بزرگی برای هر دو طرف رقم زد. به‌ویژه که ترامپ ماه گذشته لایحه‌ای را امضا کرد که با اکثریت قاطع در کنگره تصویب شده بود تا تحریم‌های شدیدی علیه کشورهایی که نفت و گاز روسیه را می‌خرند، اعمال کند.

ترامپ تحریم روسیه را با هدف افزایش فشار بر این کشور و کاهش درآمدهای مالی جاری به خزانه این کشور انجام داد، آن هم در شرایطی که روسیه دومین صادرکننده نفت جهان پس از عربستان و بزرگترین صادرکننده گاز پس از قطر است.

خشم اروپا از فریب خوردن توسط ترامپ

عطوان تصریح کرد که اروپایی‌ها، به‌ویژه آلمانی‌ها، فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها که در صدر فهرست کشورهای تأمین‌کننده مالی و تسلیحاتی ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و ارتش او هستند، خشم خود را از این خنجر زهرآگین پنهان نکردند و در اظهارات رسمی و مقالات رسانه‌ای خود این خشم را بازتاب داده و ترامپ را متهم کردند که اوکراین را برای نجات خود و حزب جمهوری‌خواه از شکست تقریباً قطعی در انتخابات میان‌دوره‌ای، به قیمتی ناچیز به روسیه فروخته است.

گرچه این معامله می تواند قیمت‌ گازوئیل را برای چند روز در بازارهای آمریکا کاهش دهد، اما خشم مردمی و خشم قانون‌گذاران در مجلس نمایندگان و سنا را فرونخواهد نشاند؛ چرا که این اقدام همچون یک داروی مسکن موقت است و بیماری اصلی را درمان نمی کند.

غافلگیری اروپا از اقدام ترامپ

این معامله برای ناتو و پایتخت‌های اروپایی غافلگیر کننده بود و بار دیگر پایداری و پیروزی ایران را تأیید کرد. این اقدام همچنین نشان‌دهنده درستی موضع رسمی و مردمی اروپا در عدم مشارکت در جنگ علیه ایران و عدم اعزام ناوهای هواپیمابر و کشتی‌های جنگی برای حمایت از تجاوزگری آمریکا است.

اروپا می دانست که جنگ با ایران، در درجه اول یک جنگ اسرائیلی است و ایران یک قدرت منطقه‌ای بزرگ است؛ و مانند عراق یا افغانستان نیست.

نفت انگیزه اصلی جنگ‌های ترامپ است

عطوان در پایان مقاله خود تاکید کرد که «نفت» انگیزه اصلی جنگ‌های ترامپ است تا تریلیون‌ها دلار پول به دست آورد و آمریکا را از بحران بدهی‌هایش (که تاکنون به بیش از ۴۱ تریلیون دلار رسیده) نجات دهد؛ بدهی‌هایی که به دلیل جنگ‌های پرهزینه و شکست‌خورده او رو به افزایش است. خطای بزرگ ترامپ که آمریکا بهای سنگینی در قبال آن خواهد پرداخت و دوستانش را از دست خواهد داد، این است که گمان می‌کرد تسلط بر نفت ایران و خاورمیانه از نفت ونزوئلا آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر است.

ترامپ قطعاً سران عرب را به کمترین بهایی خواهد فروخت

وی در پیامی خطاب به سرکردگان رژیم های عربی گفت که ترامپی که متحدان اروپایی خود و ناتو را رها کرد، اوکراین و مردمش را فروخت، و برای دریافت طناب نجات جهت پیروزی در انتخابات آینده و باقی ماندن در قدرت و خدمت به کارفرمای صهیونیست خود در تل‌آویو، شتابان و با حقارت به سوی پوتین رفت، قطعاً آن‌ها را نیز با ارزان‌ترین قیمت خواهد فروخت.

آمریکا به شکست در خاورمیانه اعتراف کرده است

ین مقاله می‌افزاید که حاکمیت آمریکا به شکست در خاورمیانه اعتراف کرده و به آن یقین پیدا کرده است. امپراتوری آمریکا با سرعتی بی‌سابقه در مسیر امپراتوری‌های بریتانیا و فرانسه در حرکت است و در حال فرار از منطقه است. این همان چیزی است که تخلیه پایگاه‌های آمریکا در عراق، کردستان و منطقه خلیج فارس را پس از شکست‌های اخیر و ناتوانی در حفاظت از آن‌ها و کشورهای میزبان در برابر ضربات موشکی و پهپادی ایران تفسیر می‌کند.

منبع مهر

برچسب ها: عبدالباری عطوان ، ترامپ ، پوتین ، تنگه هرمز
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