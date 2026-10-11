نیروهای مسلح یمن با به‌کارگیری پهپاد تاکتیکی«شواظ» در جبهه جنوب غربی، موفق شدند تحرکات نظامی نیروهای وابسته به ریاض به سمت باب‌المندب را منهدم کرده و موازنه میدان را تغییر دهند.

جوان آنلاین: رسانه‌های نظامی یمن اعلام کردند، عملیاتی شدن پهپاد «شواظ» برای اولین بار، ضربات مهلکی به تجهیزات و نیروهای ائتلاف سعودی وارد کرده است.

این پرنده تاکتیکی که قابلیت اجرای عملیات هجومی و شناسایی همزمان را دارد، به کابوسی برای نیروهای تحت حمایت ریاض تبدیل شده و با ثبت دقیقِ خسارات و انهدام مواضع، عملاً امکان هرگونه پیشروی را از آن‌ها سلب کرده است.

این تحول نظامی، علاوه بر اثرات مستقیم میدانی، ضربه روانی سنگینی به صفوف نیروهای ائتلاف وارد کرده و ادعاهای آن‌ها مبنی بر موفقیت در جبهات ساحلی را با چالش جدی مواجه کرده است.

باید گفت ورود این پهپاد به چرخه عملیاتی یمن، فصل جدیدی در نبرد ترکیبی نظامی-رسانه‌ای گشوده است که با سه مولفه اصلی قابل تحلیل است:

۱. قابلیت‌های فنی و تاکتیکی: «شواظ» با تکیه بر ویژگی‌هایی نظیر هزینه پایین، قدرت مانور بالا و قابلیت ارسال تصویر زنده از میدان نبرد، به فرماندهان یمنی اجازه می‌دهد به جای درگیری مستقیم و پرهزینه، با شناسایی دقیق و ضربات نقطه‌ای، توازن قوا را رعایت کرده و تلفات نیروی انسانی خود را به حداقل برسانند.

۲. سلاح تغییر روایت: در جنگ روایت‌ها، یمنی‌ها با انتشار تصاویر زنده از انهدام دقیق تجمعات و فرار نیروهای ائتلاف، عملاً دست برتر را در میدان رسانه‌ای دارند. این اقدام مستند، ادعاهای اخیر رسانه‌های سعودی مبنی بر «تسلط بر باب‌المندب و پیشروی به سمت المخا» را به یک دروغ بزرگ سیاسی بدل کرد. تصاویر منتشر شده توسط شواظ، نشان می‌دهد که نیروهای ائتلاف نه در حال حمله، بلکه در وضعیت پراکندگی و فرار قرار دارند.

۳. اثر روانی بازدارنده: «شواظ» با ایجاد فضای رعب و وحشت در میان نیروهای ائتلاف، آن‌ها را از نمایش قدرت معمول به سمت پنهان‌کاری و پراکندگی اجباری سوق داده است. این تاثیر روانی، مشابه تأثیر پهپادهای انتحاری در نبردهای پیشین است که نه تنها سربازان، بلکه محاسبات فرماندهان ارشد میدانی را برهم زده است.

شواظ با پیوند زدن «میدان» و «تصویر»، به ابزاری تبدیل شده است که ماشین تبلیغاتی سعودی را خنثی کرده و اقتدار میدانی صنعا را در یکی از حساس‌ترین آبراه‌های جهان تثبیت می‌کند.