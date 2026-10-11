کد خبر: 1383947
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۶
بين‌الملل » اخبار كلی

یمن: رخدادهای عظیمی در راه است؛ فهرست طولانی‌تر خواهد شد

وزارت خارجه یمن وزارت خارجه یمن در بیانیه ای به شدت به ریاض هشدار داد که اگر تجاوز به یمن را متوقف نکند رخدادهای عظیمی در راه است.

جوان آنلاین: وزارت خارجه یمن در بیانیه ای اعلام کرد: اصل مقابله به مثل، ماهیت پاسخ نظامی به رژیم سعودی را در این مرحله تعیین خواهد کرد. ده‌ها شهید، صدها زخمی و تخریب زیرساخت‌ها، نیروهای مسلح را در برابر مسئولیت پاسخگویی قرار می‌دهد. رژیم سعودی به مدت ۱۲ سال، درخواست‌ها برای لغو محاصره و توقف هدف قرار دادن فرودگاه صنعا را نادیده گرفت.

به گزارش مهر، در این بیانیه آمده است: فرودگاه صنعا، هدف صدها حمله هوایی قرار گرفت و زیرساخت‌های آن نابود شد. رفع محاصره و پایان دادن به اقدامات خصمانه برای عربستان سعودی کم‌هزینه‌تر از ماجراجویی‌های نظامی آن است. ماجراجویی‌های نظامی رژیم سعودی خسارات راهبردی به آن وارد خواهد کرد.

وزارت خارجه یمن بیان کرد: ما به شرکت‌های هواپیمایی که به فرودگاه‌های سعودی پرواز می‌کنند توصیه می‌کنیم با مرکز عملیات بشردوستانه یمن هماهنگ شوند. هماهنگی با این مرکز به مثابه رفع مسوولیت اخلاقی و قانونی از سوی شرکت های هواپیمایی است.

در بیانیه وزارت خارجه یمن آمده است: فعالیت‌های خصمانه سیاسی و رسانه‌ای قطر، آن را در خونریزی و رنج مردم یمن شریک می‌کند. نقش قطر از میانجیگری برای حل درگیری ها به همسویی نادرست با رژیم سعودی تنزل یافته است. ما از قطر می‌خواهیم که در موضع خود و مشارکتش در هدف قرار دادن مردم یمن از طریق سیاسی و رسانه‌ای تجدید نظر کند.

وزارت خارجه یمن اعلام کرد: نادیده گرفتن تجاوزها از سوی سازمان ملل و فرستاده آن نشان دهنده فعالیت های مشکوک است که جنایت های سعودی را مشروع جلوه می دهند.

در این بیانیه هشدار داده شده است: اگر عربستان به تجاوزها و دخالت های خود در یمن پایان ندهد، به اذن خداوند اتفاقات بزرگ تری در راه خواهد بود. آنانی که بیانیه‌ها و محکومیت‌های پولی صادر می‌کنند، باید رژیم سعودی را برای توقف جنایات و تجاوز خود تحت فشار قرار دهند. اگر دشمن سعودی تجاوز خود را متوقف نکند، فهرست طولانی‌تر خواهد شد و فریادهای آن عنوان مرحله بعدی خواهد بود.

وزارت خارجه یمن بیان کرد: تبدیل کردن باب المندب به میدان نبرد نظامی توسط عربستان، نیت ها و انگیزه ها را برملا می کند و سکوت جامعه بین المللی در برابر نظامی کردن باب‌المندب توسط ریاض دوگانه بودن مواضع را آشکار می کند.

برچسب ها: وزارت خارجه یمن ، جنگ یمن ، عربستان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

بدون شرح

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

جلسه سران قوا برگزار شد

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

دو سرمقاله در یک ستون!

تذکر مفسر کبیر

چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

به نام شهدا جفا نکنید!

بازگشت سایه اتم

از دست بعضی‌ها...

موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

نخبگان خروج از NPT را می‌خواهند

خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!

بحران کمبود پزشک در موج سالمندی 

به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!

جنگ امریکا علیه ایران نقطه کانونی پیچ تاریخی جهان

طوفان الاقصی؛ کابوس تونل‌های غزه، یا تعبیر یک رویا

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

خشایارستیزی روبی کوچولو

کلثوم اکبری قاتل سریالی پیرمرد‌ها قصاص می‌شود

فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی

تنگه هرمز جز با تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

‌ انصارالله: تعز تقریباً آزاد شده است 

همتی: ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به ۳۰۰ میلیون می‌رسد

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مصاحبه حجت احمدی و علی دهقان بعد از تساوی پیکان مقابل شمس آذر قزوین
مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان
سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود
سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند
سرمربی نفت آبادان در پاسخ به خبرنگار جوان: تلاش خودمان را کردیم اما نتوانستیم از اشتباهات حریف استفاده کنیم
مصاحبه علی علیپور و پیام نیازمند بعد از گلزنی مقابل نفت آبادان
اظهارات سخنگوی باشگاه پرسپولیس درخصوص ماجرای یاسر آسانی
رهبری در دوره تحصیل هوشمند، خوش‌فهم و خوش‌حافظه بود
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهادت را در وقت اضافه کسب کرد
زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
به نام شهدا جفا نکنید!/ تعلق خاطر با بخشنامه جابه‌جا نمی‌شود
درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار