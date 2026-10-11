مصاحبه حجت احمدی و علی دهقان بعد از تساوی پیکان مقابل شمس آذر قزوین

\u062d\u062c\u062a \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc \u0648\u06cc\u0646\u06af\u0631\u060c \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06a9\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u067e\u06cc\u06a9\u0627\u0646: \u0627\u0632 \u062a\u0639\u0648\u06cc\u0636 \u0646\u0627\u0631\u0627\u062d\u062a \u0646\u0634\u062f\u0645\/ \u0622\u0642\u0627\u06cc \u0633\u0627\u06a9\u062a \u0628\u0647 \u0645\u0646 \u0633\u06cc\u0644\u06cc \u0646\u0632\u062f\u060c \u00a0\u06af\u0641\u062a \u062e\u0633\u062a\u0647 \u0646\u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f\/ \u0646\u06cc\u0645\u0647 \u062f\u0648\u0645 \u0641\u0631\u0627\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0644\u06cc\u06af \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0648\u062f\/ \u062f\u0631 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u0630\u0627\u06a9\u0631\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u0645 \u060c \u0647\u0631\u0686\u0647 \u0642\u0633\u0645\u062a \u0628\u0627\u0634\u062f\/ \u0622\u0642\u0627\u06cc \u0633\u0627\u06a9\u062a \u0627\u06af\u0631\u200c \u0632\u06cc\u0631 \u06af\u0648\u0634 \u0645\u0646\u0645 \u0628\u0632\u0646\u062f\u060c \u0627\u0646\u06af\u0627\u0631 \u067e\u062f\u0631\u0645 \u0632\u062f\u0647\n \n\u00a0\n\u0639\u0644\u06cc \u062f\u0647\u0642\u0627\u0646 \u06af\u0644 \u0632\u0646 \u067e\u06cc\u06a9\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0635\u0627\u0641 \u0628\u0627 \u0634\u0645\u0633 \u0622\u0630\u0631 : \u06af\u0644 \u0627\u0644\u06a9\u06cc \u062e\u0648\u0631\u062f\u06cc\u0645 \u062f\u0631\u062d\u0627\u0644\u06cc \u06a9\u0647 \u06f1\u06f0 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0627\u0648\u0644 \u06f2 \u0645\u0648\u0642\u0639\u06cc\u062a \u06af\u0644\u0632\u0646\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a\u06cc\u0645 \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u062f\u0633\u062a \u0631\u0641\u062a\n\n \n