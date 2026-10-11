کشف تونل سری داعش در عملیات حشد الشعبی

جوان آنلاین: رزمندگان حشد الشعبی در ادامه عملیات امنیتی خود در مناطق غربی الانبار در نزدیکی مرزهای عراق و سوریه، یک تونل مخفیانه متعلق به تروریستهای داعشی را کشف کردند، تروریستها از این تونل برای مخفی شدن و ذخیره سازی تسلیحات و مواد مخدر استفاده می کردند.

این تونل در مناطق صحرایی شهر راوه در غرب الانبار قرار داشت و رزمندگان حشد الشعبی برای اینکه مانع استفاده مجدد تروریستها از این مکان برای مخفی شدن و ذخیره کردن سلاح و مواد مخدر شوند، آن را منفجر و منهدم کردند.

یک منبع امنیتی عراقی در این باره گفت که تونل کشف شده یکی از مهمترین مکانهای سری تروریستهای داعشی در صحرای الانبار به شمار می رفت.

به گفته وی، داده های اطلاعاتی به نیروهای امنیتی حشد الشعبی کمک کرد تا این تونل را کشف کنند.