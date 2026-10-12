جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که بر عنوان خویش آورده است، مقالات و مباحثی در حوزه شخصیت‌شناسی و کتاب‌شناسی را در خود دارد. این مجموعه که هم اینک چهارجلد از آن نشر یافته از نوشتار‌ها و گفتار‌های مرجع فقید زنده‌یاد آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی فراهم آمده و مؤسسه کتاب شناسی شیعه به تنظیم و انتشار آن اهتمام کرده است. خبرگزاری مهر پس از انتشار سومین مجلد از این کتاب، طی گزارشی به نکات پی آمده اشارت برده است:

«شنیدن و خواندن سرگذشت علما و دانشمندان، همیشه برای مردم - چه برای الگو گرفتن و چه از سر کنجکاوی- جذاب بوده است؛ به ویژه اینکه حکایت بدون داستان پردازی، فقط گوشه‌هایی از واقعیت زندگی آنان را روایت کرده باشد. از همین روست که کتاب‌هایی که درباره شرح حال علماست، مشتاقان زیادی دارد و گاهی تیراژ چاپ برخی از آنها، از ده‌ها هزار نسخه فراتر می‌رود. به عنوان نمونه می‌توان به کتاب‌هایی درباره: امام‌خمینی، آیت‌الله بهجت، علامه طباطبائی و... اشاره کرد. جرعه‌ای از دریا در این حوزه، اما به شکلی متفاوت عرضه شده است. راوی این کتاب، خود یکی از علمای برجسته حال حاضر دنیای شیعه است و مطالبی را حکایت کرده است که خود به چشم دیده، یا از زبان نزدیکان و اطرافیان دانشمندی شنیده است. مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی باوجود داشتن نوشته‌های بسیار در حوزه علم رجال، حدیث، نقد کتب، تراجم و... رغبت چندانی به نشر آثارش نداشته است؛ اما مؤسسه کتابشناسی شیعه در تلاشی چشمگیر، نوشته‌های ایشان را برای نشر آماده و ایشان را برای نشر آنها راضی کرده است. کتاب جرعه‌ای از دریا که تاکنون دو جلد آن – ۱۳۴۲صفحه - منتشر شده است، شامل ۴۲ نوشتار عربی (۱۶ مقاله) و فارسی (۲۶ مقاله) و ۵۵۵ صفحه بخش طریقیات درباره شرح زندگانی علماست. جلد سوم از این کتاب، هم اکنون منتشر و روانه بازار شده است. در بخشی از جلد سوم این کتاب، درباره پدر رهبر معظم انقلاب نکاتی ذکر شده است که تقدیم علاقه‌مندان می‌شود: آقای خامنه‌ای از سادات صحیح‌النسب و بیت ایشان کاملاً معروف است و در سیادت ایشان، هیچ تردیدی نیست. من از نزدیک، با والد آقای خامنه‌ای آشنایی داشتم. وی از اوتاد بود. هم ملا بود و هم بالاتر از علمش، تقوای وی بود. حاشیه مفصلی بر کفایه از او دیدم که با خط خوش نوشته بود و البته تقریرات درس حاج میرزا محمد آقازاده بود. وی شاگرد آقازاده بود و درباره او می‌گفت: من ندیدم کسی مثل حاج میرزا محمد آقازاده، بر کفایه مسلط باشد. همچنین می‌گفت: حاج‌آقا حسین قمی با اینکه مدت طولانی شاگرد مرحوم آخوند بود، مکرر اشخاص را نزد آقازاده می‌فرستاد تا بپرسند در فلان عبارت مراد مرحوم آخوند چیست؟... از ویژگی‌های جالب آقای حاج سید جواد خامنه‌ای، تقیدشان به نافله عصر در نماز جماعت‌شان بود. چون نوعاً مردم آمادگی ندارند و معمولاً در نماز‌های جماعت، نافله عصر خوانده نمی‌شود. مرحوم حاج آقای والد نافله ظهر را قبل از نماز جماعتش می‌خواند و می‌گفت:، چون برخی به دخول وقت ظهر یقین ندارند، برای اینکه همه یقین کنند، نافله ظهر را می‌خوانم. ولی درباره نافله عصر می‌گفت:، چون اشخاص آمادگی ندارند، نمی‌خوانم. ایشان بعد از نماز عصر در راه برگشت به منزل، نافله عصر را می‌خواند....»