سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از برگزاری نشست چهار ساعته این کمیسیون با حضور وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای بررسی سوابق کاری و برنامه‌های وی خبر داد.

جوان آنلاین: حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جلسه صبح امروز (یکشنبه ۱۹ مهر) این کمیسیون اظهار کرد: جلسه بررسی برنامه‌های مهرداد اخلاقی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، از ساعت ۹ صبح تا حدود ساعت ۱۳ و به مدت نزدیک به چهار ساعت برگزار شد.

به گزارش مهر، وی افزود: در این نشست، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع مورد بررسی قرار گرفت. همچنین جزوه مکتوب تهیه‌شده از سوی وی با رویکرد تحول و بازآفرینی همه‌جانبه در حوزه‌های پشتیبانی دفاعی، نظامی و انتظامی، در اختیار اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار گرفت.

قشقاوی ادامه داد: رئیس و اعضای کمیسیون پرسش‌های مختلفی را درباره سوابق و پیشینه کاری اخلاقی و همچنین برنامه‌های وی مطرح کردند. این پرسش‌ها به‌ویژه ناظر بر برنامه‌هایی بود که با توجه به شرایط جنگی فعلی، از وزیر پیشنهادی دفاع انتظار می‌رود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تبادل نظر اعضای کمیسیون درباره مباحث مطرح‌شده در این نشست تصریح کرد: مقرر شد پس از بررسی دیدگاه‌ها و جمع‌بندی مباحث، نتیجه نهایی کمیسیون درباره وزیر پیشنهادی دفاع به اطلاع افکار عمومی برسد.

وی در پایان، جلسه امروز را مفید ارزیابی کرد و گفت: این نشست از نظر معارفه، آشنایی بیشتر اعضای کمیسیون با وزیر پیشنهادی دفاع و بررسی برنامه‌ها و رویکردهای وی، جلسه مؤثری بود و ان‌شاءالله پس از جمع‌بندی نهایی کمیسیون، نتایج به اطلاع عموم خواهد رسید.