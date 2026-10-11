کد خبر: 1383927
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۰
ورزش » ساير

اسامی داوران بازی‌های معوقه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال

لیگ برتر اسامی داوران بازی‌های معوقه هفته هفتم لیگ برتر در فصل جاری اعلام شد.

جوان آنلاین: اسامی داوران بازی های معوقه هفته هفتم لیگ برتر در فصل جاری ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مشخص شد که به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵

ذوب‌آهن- سپاهان

داور: احمد محمدی کمک‌ها: رضا حیدری، امین قدیری و مسعود حقیقی داورVAR: وحید کاظمی کمک: دانیال باشنده ناظر: احمد صالحی

ملوان بندرانزلی - فولاد خوزستان

داور: مرتضی منصوریان کمک‌ها: محمدعلی پورمتقی، مرتضی سلمان‌نژاد و مهرداد خسروی داورVAR: شهاب محمدی کمک: شاهین یزدانی ناظر: تورج عیوض محمدی

فجرسپاسی شیراز - آلومینیوم اراک

داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: علی احمدی، حسین بهوندی و مهدی انصارنژاد داورVAR: حسین حسینی کمک: علیرضا ایلدروم ناظر: حسین ظهیری

چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵

خیبر خرم‌آباد- پرسپولیس

داور: بیژن حیدری کمک‌ها: وحید سیفی، علیرضا ممبنی، محمدعلی صلاحی داورVAR: حسین زمانی کمک: میثم عباسپور ناظر: یداله جهانبازی

برچسب ها: لیگ برتر ، فوتبال ، فوتبال لیگ
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