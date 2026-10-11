کد خبر: 1383926
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۶
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رگبار و رعد و برق در ۲۶ استان؛ احتمال آبگرفتگی معابر

سازمان هواشناسی سازمان هواشناسی نسبت به وقوع رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت همچنین احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر در ۲۶ استان هشدار داد.

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد با اشاره به فعالیت سامانه بارشی آورده است: وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک دوشنبه (۲۰ مهر) در آذربایجان غربی، کردستان، ایلام، لرستان، همدان، زنجان، جنوب سیستان و بلوچستان، شمال و شمال شرق خراسان رضوی، شمال خراسان شمالی، غرب و جنوب اصفهان، شمال و جنوب فارس، چهارمحال و بختیاری، جنوب کرمان، شرق هرمزگان و  سه‌شنبه (۲۱ مهر) در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، شمال اردبیل، کردستان، کرمانشاه، شمال ایلام، زنجان، همدان، لرستان، مرکزی، قزوین، نیمه غربی اصفهان، نیمه شمالی فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، ارتفاعات تهران، شمال البرز، جنوب سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان، مرکز و جنوب غرب کرمان و نوار شرقی بوشهر پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، وقوع این شرایط آب و هوایی چهارشنبه (۲۲ مهر) در آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، غرب و جنوب اصفهان، نیمه شمالی فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، مرکز غرب و جنوب غرب کرمان، ارتفاعات در استانهای تهران، البرز و سمنان و پنج‌شنبه (۲۳ مهر) در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ایلام، کردستان، شمال زنجان، نیمه شمالی فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، غرب و جنوب اصفهان و جنوب غرب کرمان دور از انتظار نیست.

رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک جمعه (۲۴ مهر) در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، شرق غرب و شمال هرمزگان، جنوب و جنوب غرب کرمان، شمال فارس، ارتفاعات و شنبه (۲۵ مهر) در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان، قزوین، شمال ایلام، مرکز و جنوب اردبیل، همدان، غرب و جنوب اصفهان، شمال فارس، شرق و شمال هرمزگان، جنوب غرب کرمان، سیستان و بلوچستان، ارتفاعات استان‌های تهران، البرز، سمنان، گیلان و مازندران رخ خواهد داد.

از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روان‌آب، صاعقه، وزش باد شدید موقتی،احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جاده‌ها اشاره کرد.

سازمان هواشناسی نسبت به خودداری از توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در سفرهای برون شهری، احتیاط در فعالیت‌های کوه‌نوردی، احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی از جمله خودداری از محلول و سم‌پاشی باغات، جمع آوری و انتقال محصولات کشاورزی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها توصیه می‌کند.

به گزارش ایسنا هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، رگبار باران ، رعد و برق
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