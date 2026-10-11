سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود

ساکت الهامی سرمربی پیکان بعد از تساوی خانگی مقابل شمس آذر قزوین در هفته هشتم‌لیگ برتر: در همان ۱۰ دقیقه اول مس توانستیم به یکی، دو گل برسیم/ شمس آذر روی موقعیتی که آنچنانی هم نبود به پنالتی رسید و گل زد/ پیکان بازیکن بالای ۲۰ سال ندارد/ توپ ها که گل نمی شود تیم تحت فشار قرار می گیرد/۱۸ تا ۱۴ موقعیت گل داشتیم ولی کار برای تیمی که این همه موقعیت گل دارد و گل نمی‌زند سخت می شود/ طبیعی است بعد از یک وقفه طولانی کار سخت باشد، به همین دلیل هم هست که اکثر بازی های این هفته مساوی شده است/ امسال تیم ها به این نتیجه رسیدن که سن فوتبال ایران بالا رفته و به همین دلیل بیشتر از بازیکنان جوان استفاده کنیم کردند/ بازی دادن به بازیکن جوان برای تیم هایی که در کورس هستند، سخت می شود/ سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود.