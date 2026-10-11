شبکه خبری الجزیره در واکنش به ادعاهای اخیر مارکو روبیو درباره ایران، به نقل از دیپلمات ها و تاریخ نویسان به آن پاسخ داد و آن را نوعی «زمان پریشی تاریخی» وزیر خارجه آمریکا توصیف کرد.

جوان آنلاین: شبکه خبری الجزیره نوشت: سخنرانی روبیو در یادآوری آنچه که در ایران باستان گذشته با تحقیر یا بی ارزش شمردن این اظهارات از سوی ایرانی ها مواجه شد.

وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی سراسر کذب در آتن پایتخت یونان اقدام به تحریف تاریخ ایران و منطقه کرد و مدعی شد ارتش خشایارشا در ۴۸۰ سال پیش از میلاد حضرت مسیح مسئول به آتش کشیدن معابد و زیارتگاه‌های این شهر بوده است.

الجزیره با بازنشر واکنش های مقام ها و دیپلمات های ایرانی به این ادعای کذب به انتقادها از آمریکا به دلیل تخریب اماکن تاریخی و فرهنگی در طول تهاجم نظامی به ایران اشاره کرد.

تورج دریایی پژوهشگر و تاریخ نگار ایرانی گفت، در حالی که اظهارات روبیو درباره غارت آتن درست بود اما او یک حقیقت مهم بیان شده توسط هرودوت نویسنده و جغرافی‌دان یونانی را که انگیزه اصلی این حمله را اقدام تلافی جویانه دانستند، حذف کرد.

الجزیره با یادآوری موضع گیری قبلی وزیر خارجه آمریکا قبل از انتصاب در این پست افزود: روبیو در جلسه استماع سنا در ژانویه ۲۰۲۵، ایرانیان را «مردمی با تمدن و فرهنگ باستانی با غرور و پیشرفت‌های عظیم که به میراث و هویت ایرانی خود بسیار افتخار می‌کنند» توصیف کرده بود.

این شبکه خبری انگلیسی زبان افزود: لفاظی های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره «نابودی تمدن ایران» باعث افزایش بدبینی ایرانی ها شده بود و بیشتر ایرانی ها در این موضوع نیز واکنشی منفی به اظهارات اخیر روبیو نشان دادند. رسانه‌های ایران به سرعت روبیو را به خاطر اظهاراتش مورد انتقاد قرار دادند.

الجزیره در بخشی از گزارش خود به اظهارات ولی نصر استاد امور بین الملل و مطالعات خاورمیانه در مدرسه مطالعات پیشرفته بین المللی جانز هاپکینز در وانشگتن دی سی اشاره کرد و نوشت: این استاد دانشگاه به الجزیره گفت بر این باور است که هدف روبیو تعریف دشمنی مشترک برای آمریکا و اروپا برای احیای روابط شان بوده است.

نصر افزود: «او (روبیو) تصمیم گرفت که ایران، به جای اسلام، که تا پیش از این (ادعا می شد) به عنوان دشمن تمدن است، باید این نقش را برای متحد کردن غرب ایفا کند.»، «این سخنان همچنین ناامیدی آمریکا را درباره انفعال اروپا در جنگ با ایران نشان داد. این سخنان به منظور سرپوش گذاشتن بر اختلافات عمیق بین ایالات متحده و اروپا در مورد روسیه و اوکراین است.»

نصر با اشاره به توافق دولت ترامپ با روسیه درباره فروش سوخت گفت: اعلام ترامپ و سخنرانی روبیو می تواند پیامی از سوی دولت آمریکا باشد مبنی بر این که ایران و نه روسیه، دشمنی است که غرب باید روی آن تمرکز کند.

نصر به الجزیره گفت: «این که آیا این لفاظی‌ها ایرانیان را از هم دور می‌کند یا نه برای دولت آمریکا اهمیتی ندارد همان طوری که اسلام‌هراسی جورج دبلیو بوش در جهت دوری مسلمانان از هم، برای آمریکا بی اهمیت بود. با این حال، این موضوع را روشن می‌کند که واشنگتن هیچ تفاوتی بین مردم ایران و ایران به عنوان یک تمدن و جمهوری اسلامی قائل نیست».