سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم

وحید رضایی سرمربی شمس آذر قزوین پس از تساوی مقابل پیکان در هفته هشتم: بازیکن ما روی صحنه گل دهقان تعلل کرد/ بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم/ طبیعی بود بعد از گل روی ضد حمله برنامه داشته باشیم اما شاید زیاد عقب رفتیم/ باید برنده از زمین بازی بیرون می آمدیم.

اظهارات وحید رضایی سرمربی شمس آذر قزوین در خصوص پیامدهای دعوت از میلاد سورگی به تیم ملی: میلاد زحمت زیادی کشید برای حضور در تیم ملی/ میلاد به الگوی بازیکنان تبدیل شده و حالا بازیکنان جوان این تیم می دانند که امکان ملی پوش شدن از شمس آذر هم وجود دارد/ مسئولیت ما مربیان در لیگ برتر این است که بتوانیم بازیکن پرورش دهیم که به تیم ملی کمک کند.