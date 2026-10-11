شهادت ۷ فلسطینی دیگر در غزه/شمار کلی شهدا به ۷۴ هزار و ۳۷۷ نفر رسید

با تداوم تجاوزهای رژیم صهیونیستی به نوار غزه، شمار کلی شهدای این منطقه به ۷۴ هزار و ۳۷۷ نفر رسید.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۷ نفر در حملات رژیم صهیونیستی شهید و ۲۸ نفر دیگر مجروح شدند.

طبق این گزارش، از زمان اعلام آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵(۱۹ مهر ۱۴۰۴) تاکنون یک هزار و ۴۸۸ نفر شهید و ۵ هزار و ۲۸۱ نفر دیگر مجروح شدند.

با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳(۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون به ۷۴ هزار و ۳۷۷ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۳۹۸ نفر رسید.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی بیاورد.

جنبش مقاومت اسلامی حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد اما همچنان به کارشکنی در اجرای آن ادامه می‌دهد.

تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه با حمایت آمریکا علاوه بر نسل‌کشی فلسطینی‌ها، ویرانی گسترده‌ای بر جای گذاشت که منجر به نابودی ۹۰ درصد زیرساخت‌های نوار غزه شده است و سازمان ملل متحد هزینه بازسازی این خسارت‌ها را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.