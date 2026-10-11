کد خبر: 1383918
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

اذعان مقام نظامی سابق صهیونیست به قدرت نظامی ایران

صهیونیست یک مقام نظامی پیشین رژیم صهیونیستی با اذعان به قدرت نظامی ایران در حوزه «دفاعی» و «تهاجمی»، نسبت به دور بعدی جنگ احتمالی هشدار داد و تأکید کرد که نتیجه آن بر خلاف انتظار اسرائیل رقم خواهد خورد.

جوان آنلاین: روزنامه «معاریو» به نقل از «آونر ویلان» کارشناس مسائل ایران و مقام نظامی سابق رژیم صهیونیستی اذعان کرد که ایران برای دور بعدی جنگ، هم در حوزه «دفاعی» و هم در حوزه «تهاجمی» آماده‌تر از قبل است و نمی‌توان مانند گذشته بر عنصر غافلگیری حساب کرد.

ویلان با انتقاد از آغاز جنگ و ترور آیت‌الله (شهید) سیدعلی خامنه‌ای، این اقدام را خطایی راهبردی دانست و افزود که پیامدهای جنگ ممکن است بار دیگر برخلاف اهداف اعلام‌شده تل‌آویو رقم بخورد.

این کارشناس اسرائیلی هشدار داد که پیامدهای جنگ، ممکن است ایران را به بازنگری در راهبردهای بازدارندگی خود سوق دهد که می‌تواند هزینه‌های آن را برای رژیم صهیونیستی افزایش دهد.

وی همچنین با اشاره به ناکامی رژیم صهیونیستی در تحقق تغییر نظام سیاسی ایران، نسبت به آسیب به جایگاه رژیم صهیونیستی از جمله در رابطه با آمریکا هشدار داد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روزنامه «جروزالم‌پست» در گزارشی در ماه اوت (مرداد)، از شگفتی مقام‌های نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در برابر سرعت بازیابی توان نظامی ایران پس از جنگ خبر داد.

بر اساس این گزارش، ارزیابی‌های ارتش و دستگاه اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد که ایران توانسته است در بخش‌هایی از ظرفیت موشکی و صنایع نظامی خود، سریع‌تر از انتظار این رژیم روند بازسازی را پیش ببرد.

جروزالم‌پست نوشت، مقام‌های اسرائیلی پیش‌تر تصور می‌کردند حملات گسترده می‌تواند تولید موشک در ایران را برای چند سال مختل کند اما این رویداد، ارزیابی اسرائیل را به چالش کشیده است.

این روزنامه همچنین اذعان کرد که مقام‌های ارشد نظامی اسرائیل اکنون با این واقعیت روبه‌رو هستند که ایران راه‌هایی برای بازسازی هدفمند ظرفیت‌های موشکی و نظامی خود یافته است.

«دنی سیترینوویچ» رئیس سابق بخش ایران در اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی (امان)، نیز پیش‌تر درباره پیامدهای جنگ احتمالی آینده هشدار داده و گفته بود که نباید ظرفیت تهران برای بازیابی توان نظامی را دست‌کم گرفت.

برچسب ها: صهیونیست ، اسرائیل ، قدرت ایران
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