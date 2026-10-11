دفتر اطلاع‌رسانی دولتی فلسطین در غزه اعلام کرد: در طول جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه تاکنون ۲۱ هزار و ۹۷۶ کودک شهید به بیمارستان‌ها انتقال داده شدند که یک هزار و ۱۲۵ نفر از آنان کودک شیرخوار بوده و زیر یک سال هستند.

جوان آنلاین: دفتر اطلاع‌رسانی دولتی فلسطین در غزه همچنین اعلام کرد که در مدت جنگ غزه، ۶۱۲ نوزاد متولد شده و به شهادت رسیدند. همچنین در این مدت ۲۲ هزار دانش آموز شهید و ۶۵۰ هزار کودک دیگر از آموزش محروم شدند.

طبق این گزارش، در این جنگ ۶۲ هزار و ۲۴۷ کودک یتیم شده و یکی از والدین خود و یا هر دوی آنها را از دست داده اند که در این میان دو هزار و ۷۷۴ کودک هم پدر و هم مادر خود را از دست داده اند.

درحال حاضر ۶۵۰ هزار کودک در غزه به دلیل گرسنگی و سوءتغذیه در معرض مرگ هستند که ۴۰ هزار نفر از آن ها شیرخوار هستند.

همچنین تاکنون ۱۶۴ کودک به دلیل گرسنگی و سوء تغذیه و ۲۵ کودک به دلیل سرما جان خود را از دست داده اند.

در این گزارش همچنین آمده است که ۹۷۲ کودک در غزه دچار نقص عضو شدند که ۱۸ درصد از آمار کلی موارد نقص عضو در این منطقه را تشکیل می دهند.

طبق آمار دفتر اطلاع رسانی دولتی فلسطین، پنج هزار و ۲۰۰ کودک در غزه به درمان فوری نیاز دارند و پنج هزار و ۸۰۳ کودک دیگر منتظر سفر برای درمان هستند.

همچنین دو هزار و ۴۳۲ کودک دیابتی به دلیل کمبود انسولین در معرض مرگ هستند.

طبق این گزارش، ۱۲ هزار زن به دلیل سوء تغذیه و نبود مراقبت های بهداشتی در معرض سقط جنین هستند.

در پایان این گزارش آمده است که ۵۵ درصد شهدای جنگ غزه، کودکان، زنان و سالخوردگان هستند.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی بیاورد.

جنبش مقاومت اسلامی حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد اما همچنان به کارشکنی در اجرای آن ادامه می‌دهد.

تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه با حمایت آمریکا علاوه بر نسل‌کشی فلسطینی‌ها، ویرانی گسترده‌ای بر جای گذاشت که منجر به نابودی ۹۰ درصد زیرساخت‌های نوار غزه شده است و سازمان ملل متحد هزینه بازسازی این خسارت‌ها را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.