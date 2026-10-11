کد خبر: 1383915
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۹
ورزش » ساير

چگونه سازمان لیگ صلاحیت حضور آسانی در مسابقات را بررسی کرد؟

سازمان لیگ پرونده یاسر آسانی، پرسش‌هایی درباره نحوه بررسی صلاحیت حضور این بازیکن در مسابقات و مبنای صدور کارت بازی از سوی سازمان لیگ مطرح کرده است.

جوان آنلاین: در فوتبال، ثبت‌نام بازیکن و صدور کارت یا مجوز بازی از نظر اجرایی اهمیت فراوانی دارد. این مدارک به مسئولان مسابقات کمک می‌کنند وضعیت بازیکنان را شناسایی و فرایند برگزاری رقابت‌ها را مدیریت کنند. بااین‌حال، در پرونده‌هایی که اختلاف قراردادی در آن‌ها مطرح است، نباید کارت بازی را سندی دانست که به‌تنهایی تمام پرسش‌های حقوقی را حل می‌کند. در پرونده یاسر آسانی، موضوع اصلی این نیست که یک مدرک اداری به‌طور کلی اهمیت دارد یا ندارد؛ مسئله این است که آن مدرک دقیقاً چه چیزی را نشان می‌دهد و چه پرسش‌هایی خارج از محدوده آن باقی می‌مانند.

برای بررسی وضعیت بازیکن در یک مسابقه مشخص، نخست باید مقررات همان رقابت و الزامات مربوط به ثبت و صلاحیت حضور بررسی شود. ممکن است مقررات، شرایطی درباره ثبت در فهرست تیم، مهلت‌های اداری یا مدارک موردنیاز تعیین کرده باشند. بنابراین، پرسش اولیه این است که آیا بازیکن در زمان مربوط، شرایط لازم برای حضور در مسابقه را داشته است یا خیر. پاسخ به این پرسش باید با مراجعه به مقررات و اسناد مربوط به همان مسابقه به دست آید، نه صرفاً از برداشت عمومی درباره وضعیت قرارداد.

در مرحله بعد، باید اختلاف قراردادی را از وضعیت مسابقه تفکیک کرد. اگر بازیکن مدعی باشد که قراردادش به دلیل نقض تعهدات باشگاه خاتمه یافته است، اعتبار این ادعا به شرایط قراردادی و مقررات مربوط بستگی دارد. بررسی این موضوع ممکن است به مدارک مطالبات، اخطارهای قبلی، نامه فسخ، تاریخ ابلاغ و پاسخ باشگاه نیاز داشته باشد. این بررسی می‌تواند بر درک وضعیت حقوقی رابطه میان بازیکن و باشگاه اثر بگذارد؛ اما برای تعیین پیامد آن بر یک مسابقه، باید مقررات مسابقات و صلاحیت مرجع رسیدگی نیز بررسی شود.

به بیان دیگر، وجود اختلاف درباره قرارداد لزوماً به معنای غیرمجاز بودن حضور بازیکن نیست. همچنین، ثبت‌نام بازیکن در سامانه یا در اختیار داشتن کارت بازی لزوماً به معنای حل‌شدن همه اختلاف‌های قراردادی نیست. هر یک از این گزاره‌ها درباره سطح متفاوتی از موضوع صحبت می‌کند. اگر این تفاوت‌ها نادیده گرفته شوند، ممکن است در تحلیل پرونده، از یک واقعیت محدود نتیجه‌ای بسیار گسترده‌تر گرفته شود.

بررسی پرونده آسانی باید با مشخص‌کردن تاریخ‌های دقیق آغاز شود. تاریخ ارسال اخطار، تاریخ اعلام فسخ، تاریخ ابلاغ نامه، تاریخ ثبت بازیکن و تاریخ مسابقه یا مسابقات موردبحث باید در یک جدول زمانی قرار گیرند. سپس باید مشخص شود که در هر تاریخ چه مقرراتی حاکم بوده و چه اسنادی در اختیار باشگاه و مراجع مسئول قرار داشته است. در نهایت، باید بررسی شود که آیا و چگونه این موضوع بر صلاحیت حضور بازیکن اثر گذاشته است. پاسخ به این پرسش، بدون شناخت مقررات قابل‌اعمال و فرایند رسمی رسیدگی، ممکن نیست.

موضوع مهم دیگر، ماهیت و دامنه مدارک ثبت است. اگر کارت بازی صادر شده یا ثبت بازیکن انجام گرفته است، باید مشخص شود این اقدام بر اساس چه اطلاعاتی صورت گرفته و آیا صرفاً انجام یک مرحله اداری را تأیید می‌کند یا در مقررات، اثر حقوقی گسترده‌تری نیز برای آن پیش‌بینی شده است. نباید بدون مطالعه مقررات، فرض کرد که کارت بازی همه اختلاف‌های قراردادی را حل می‌کند. در مقابل، نباید صرفاً به دلیل طرح ادعای فسخ، اعتبار تمام اقدامات اداری را زیر سؤال برد. هر ادعا باید در چارچوب حقوقی مربوط به خودش بررسی شود.

اگر در نهایت ادعا شود که بازیکن در مسابقه‌ای غیرمجاز حضور داشته است، باید عناصر لازم برای اثبات این تخلف مشخص شوند. چه دستورالعملی نقض شده است؟ وضعیت بازیکن در زمان مسابقه چگونه بوده است؟ کدام مرجع صلاحیت دارد درباره تخلف تصمیم بگیرد؟ چه مدارکی برای اثبات ادعا وجود دارد؟ و چه روندی برای اعتراض یا دفاع پیش‌بینی شده است؟ بدون پاسخ به این پرسش‌ها، طرح مجازات یا تغییر نتیجه مسابقه بیشتر یک پیش‌بینی رسانه‌ای است تا نتیجه‌ای حقوقی و مستند.

در این مرحله، موضوع تغییر نتیجه مسابقه نیز باید با دقت بررسی شود. نتیجه سه بر صفر یا هر پیامد مشابهی را نمی‌توان صرفاً از وجود اختلاف قراردادی یا نامه فسخ استخراج کرد.

ابتدا باید تخلفی مشخص بر اساس مقررات مربوط احراز شود؛ سپس باید معلوم شود که مقررات برای آن تخلف چه ضمانت اجرایی در نظر گرفته‌اند و آیا اعمال آن ضمانت اجرا بر نتیجه مسابقه اثر می‌گذارد یا خیر. حتی اگر اختلافی به مرجع صالح ارجاع شده باشد، تا پیش از صدور تصمیم نهایی، نباید نتیجه احتمالی را به‌عنوان واقعیتی قطعی اعلام کرد.

نقش سازمان لیگ و فدراسیون در این بررسی، ارائه اطلاعات روشن درباره فرایند ثبت و مقررات مربوط است. اگر ثبت بازیکن انجام شده، باید مشخص باشد که چه مدارکی مبنای آن بوده و ثبت در چه تاریخی صورت گرفته است. همچنین، باید روشن شود که آیا در این فرایند از پاسخ فیفا به استعلام فدراسیون استفاده شده است یا خیر؛ اگر پاسخ مثبت است، این پاسخ چگونه در روند ثبت تأثیر داشته و اگر منفی است، دلیل آن چه بوده است. اگر پس از ثبت، اختلافی درباره وضعیت قراردادی بازیکن مطرح شده، باید مقررات مربوط به اطلاع‌رسانی و رسیدگی نیز بررسی شوند. در صورت وجود مکاتبه با فیفا یا کنفدراسیون فوتبال آسیا، موضوع دقیق هر مکاتبه باید روشن باشد. پاسخ به یک پرسش اداری، بدون بررسی دامنه آن، نباید به‌عنوان تصمیم نهایی درباره تمام وضعیت بازیکن معرفی شود.

در نهایت، کارت بازی نه بی‌اهمیت است و نه پاسخ نهایی تمام مسائل. ارزش آن باید در چارچوب مقررات ثبت و صلاحیت حضور ارزیابی شود. اگر درباره قرارداد اختلافی وجود دارد، آن اختلاف باید از مسیر حقوقی مربوط بررسی شود؛ اگر درباره حضور بازیکن در مسابقه پرسشی مطرح است، مقررات همان رقابت و وضعیت بازیکن در زمان مسابقه باید مبنای تحلیل قرار گیرد. تنها با کنار هم گذاشتن این دو سطح می‌توان درباره آثار احتمالی پرونده نتیجه‌گیری کرد.

برچسب ها: سازمان لیگ ، لیگ برتر ، فوتبال
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