کد خبر: 1383905
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۸
بين‌الملل » اخبار كلی

ترامپ: زمان رفتن زلنسکی فرا رسیده است

ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از رئیس جمهوری اوکراین به خاطر حمله به پالایشگاه‌های روسیه انتقاد کرد و خواستار برگزاری انتخابات برای کنار زدن وی از قدرت شد.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در پاسخ به سئوالات خبرنگاران گفت: زلنسکی بارها می‌توانست این جنگ را حل‌وفصل کند؛ بارها و بارها. اما او انتخاب کرد و همچنان انتخاب می‌کند که این کار را انجام ندهد. این وضعیت بسیار دشوار است. این جنگ هرگز نباید آغاز می‌شد. اگر من رئیس‌جمهور بودم، اگر انتخابات دست‌کاری نشده بود و من رئیس‌جمهور می‌شدم، این جنگ هرگز آغاز نمی‌شد.

به گزارش مهر، ترامپ افزود: ما به او گفتیم می‌توانی هر کاری که می‌خواهی با روسیه انجام دهی، اما به پالایشگاه‌ها حمله نکن زیرا این کار مشکلی جهانی ایجاد می‌کند. او می‌خواهد برای جهان مشکل ایجاد کند. می‌خواهد برای کشاورزان و دامداران ما مشکل درست کند آن هم با سوخت دیزل، زیرا روسیه بخش بزرگی از گازوئیل مورد نیاز جهان را تأمین می‌کند. من به او گفتم اهداف زیادی وجود دارد. به پالایشگاه‌ها حمله نکن اما او رفت و حمله کرد.

رئیس جمهوری آمریکا گفت: زلنسکی قرار نیست به کشاورزان و دامداران ما آسیب بزند و قرار نیست به بقیه جهان نیز آسیب برساند. بنابراین، او بهتر است هرچه زودتر این کار را متوقف کند.

ترامپ خاطرنشان کرد: می‌دانید پیشنهاد من چیست؟ پیشنهاد می‌کنم اوکراینی ها رهبر جدیدی انتخاب کنند؛ رهبری که بتواند به توافق برسد زیرا او می‌توانست بارها به توافق برسد اما به دلایلی هرگز این کار را انجام نمی‌دهد. اوکراین تاکنون ۳۰ درصد از خاک خود را از دست داده است. شما ۳۰ درصد از کشور خود را از دست داده‌اید و بیش از یک میلیون نفر کشته شده‌اند. با احتساب هر دو طرف، بیش از دو میلیون نفر کشته شده‌اند. این جنگی است که هرگز نباید آغاز می‌شد. فکر می‌کنم زمان آن رسیده است که اوکراین رئیس‌جمهور جدیدی انتخاب کند.

رئیس جمهوری آمریکا گفت: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به‌شدت خواهان دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ است. پوتین مقدار زیادی نفت را برای عرضه به بازارهای جهانی آزاد می‌کند؛ این اتفاق خوبی است.

ترامپ افزود: روسیه می‌خواهد به توافق برسد، اما به هر دلیلی، زلنسکی تمایلی به توافق ندارد. اگر به موازنه نگاه کنید، می‌بینید که از نظر تعداد نیروها، یک طرف میلیون‌ها سرباز بیشتر از طرف دیگر دارد.

برچسب ها: ترامپ ، زلنسکی ، بحران اوکراین
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