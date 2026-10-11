دولت بحرین ۶۰ روحانی شیعی را بازداشت کرد

جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین با انتشار گزارشی ابعاد بازداشت ۶۰ روحانی شیعی در این کشور و تخلفات مربوط به این پرونده را تشریح کرد.

جوان آنلاین: جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین، با انتشار گزارش «آن‌سوی محدودیت‌ها» توسط شیخ حسین الدیهی، نایب‌رئیس این جمعیت، پرونده علمای دینی بازداشت‌ شده در بحرین را در برابر افکار عمومی قرار داد.

به گزارش مهر، این گزارش که به بررسی ابعاد بازداشت‌ها و تخلفات مرتبط با روند بازجویی و دادرسی ها می‌پردازد، از بازداشت ۶۲ عالم دینی، شامل ۶۰ نفر در بحرین و ۲ نفر در امارات، و همچنین بیش از ۸۲۰ مورد بازداشت از آغاز جنگ تا اواسط سپتامبر ۲۰۲۶ پرده برداشت.

الدیهی افزود که این آمارها گویای گسترش دامنه تعقیب‌ و بازداشت‌ها در سایه اقداماتی است که علما و مؤسسات دینی را هدف قرار داده و با ایجاد محدودیت در انجام شعائر و مدیریت امور دینی همراه بوده است.

این گزارش فهرستی از تخلفات را ارائه می‌دهد که بارزترین آن‌ها شامل اظهاراتی است که به گفته وی تحت اجبار اخذ شده، امضای صورت‌جلسات بدون اطلاع از محتوای آن‌ها، اعمال محدودیت بر فعالیت وکلا و همچنین موارد سوءرفتار در دوران بازداشت از دیگر موارد تخلف هاست. این گزارش همچنین از ثبت خطبه‌ها، سخنرانی‌ها و مناسک دینی در زمره ادله اتهامی خبر داده و هشدار داد که این موضوع پرسش‌های جدی در خصوص تضمین دادرسی عادلانه و حدود حمایت از آزادی عقیده را ایجاد می‌کند.

نایب‌رئیس جمعیت الوفاق بحرین بر ضرورت آزادی علمای بازداشت‌ شده، ابطال اظهارات اخذ شده تحت اجبار و شکنجه و انجام تحقیقات بین‌المللی مستقل و بی‌طرف درباره این تخلفات تأکید کرد. وی همچنین خواستار توقف اقداماتی شد که اوقاف، مؤسسات دینی و فعالان حوزه دین را هدف قرار می‌دهد و بر اهمیت تحرک سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی برای پیگیری این پرونده و تضمین احترام به آزادی‌های دینی و حقوق قانونی بازداشت‌شدگان تأکید ورزید.