معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی با انتقاد از رویکرد دوگانه آمریکا در قبال فناوری هسته‌ای گفت: چگونه است که آمریکا توسعه فناوری هسته‌ای را برای خود در اولویت قرار می‌دهد، اما هم‌زمان می‌خواهد جمهوری اسلامی ایران از این فناوری پیشرفته و پیشران علم و فناوری محروم باشد؟

جوان آنلاین: «محمد اسلامی» معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی صبح امروز یکشنبه ۱۹ مهرماه، در همایش بین‌المللی «اکوساید؛ جنایت جنگی خاموش»، گفت: یاد و خاطره شهدای عزیز، به‌ویژه ۱۶۸ نوگل پرپرشده مدرسه شجره طیبه میناب را گرامی می‌داریم. این جنایت تا ابد بر پیشانی آمریکا و رژیم صهیونیستی باقی خواهد ماند و از نگاه‌ها، قلب‌ها و ذهن‌ها پاک نخواهد شد. شهادت مظلومانه این کودکان، علاوه بر رسوایی عاملان این جنایت در دنیا، عذاب الهی را نیز در قیامت برای آنان به دنبال خواهد داشت.

متن سخنان محمد اسلامی به شرح زیر است:

صدای حقیقت مردم ایران ماندگار است

مسئولان همه‌گونه تلاش کردند؛ در سازمان ملل متحد مشاهده کردید که آقای رئیس‌جمهور هنگام سخنرانی، عکس بچه‌های میناب و کتابی را که تصاویر جنایت آمریکا در آن منتشر شده بود، به مقامات ارائه کردند. هواپیمایی که آقای دکتر عراقچی با آن جابه‌جا می‌شوند، به نشان میناب ۱۶۸ مزین شده است. وزارت امور خارجه نیز محتواهای گوناگونی در این زمینه تولید و منتشر کرده است. آن‌ها هرگز نمی‌توانند خود را از این رسوایی و جنایت جدا کنند؛ این جنایت بر گردن آن‌هاست و تا ابد گرفتار پیامدهای آن خواهند بود.

رزمندگان غیور ما انتقام‌های سختی گرفتند. تفاوت ما با دشمن این است که نظامیان ما بر اساس تعالیم دین مبین اسلام، فقط عنصر نظامی دشمن را هدف قرار می‌دهند و مقابله‌به‌مثل نمی‌کنند.

آن‌ها ما را تروریست می‌نامند، دیروز وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که ملت ایران ملت بدی است و تروریسم تولید می‌کند و از آن حمایت می‌کند؛ در حالی که خودشان تروریست و تروریست‌پرورند و دولت تروریستی اسرائیل نیز جنایت‌های تروریستی انجام می‌دهد. آن‌ها رسانه ها را سانسور می‌کنند و رسانه‌ها را در اختیار دارند و هر طور که بخواهند، رویدادها را بازنمایی می‌کنند؛ اما صدای حقیقت ماندگار است. صداوسیمای ما تریبون بیان حقیقت بود و آن را بمباران کردند. خود خانم امامی شاهد عینی این حادثه بود؛ ایشان هنگام اجرای برنامه روی آنتن بودند که صداوسیما را بمباران کردند. آیا صداوسیما منطقه جنگی بود؟ آیا کسی از صداوسیما به سمت آن‌ها شلیک کرده بود؟ این‌ها ویژگی‌ها و مشخصه‌های روشن این نظام سلطه است. آن‌ها درباره فناوری هسته‌ای نیز دروغ‌پردازی و روایت‌سازی ظالمانه می‌کنند.

حمله به مراکز پرتودهی و صنایع ایران، سلامت و امنیت غذایی را هدف گرفت

آمریکا سازمان‌های بین‌المللی و منشور ملل متحد را سخره گرفته است. دخالت‌های آمریکا در همه امور ملت‌ها و رفتارهای مبتنی بر استانداردهای دوگانه در سازمان‌های بین‌المللی، امروز برای همگان آشکار شده است.

فناوری هسته‌ای، فناوری زندگی، فناوری حیات‌بخش و سازگار با محیط زیست است و از سلامت انسان‌ها پشتیبانی می‌کند و نجات‌بخش جان انسان‌ها و محیط زیست است. چرا باید جمهوری اسلامی ایران از این فناوری پیشرفته که موتور پیشران علم و فناوری کشور است، محروم باشد؟ چه قانونی به آنها اجازه می‌دهد که این‌گونه دخالت کنند و اعلام کنند ایران نباید فناوری هسته‌ای داشته باشد؟

چگونه است که رئیس‌جمهور آمریکا در سند امنیت ملی و سند راهبردی امنیت ملی و دفاع ملی این کشور، به‌صراحت و در همان صفحات آغازین، توسعه فناوری هسته‌ای و هوش مصنوعی را در اولویت قرار می‌دهد و توسعه نیروگاه‌های اتمی و فناوری هسته‌ای را در دستور کار می‌گذارد، اما هم‌زمان برای جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت اعلام می‌کند؟

آنها گستاخانه و بی‌محابا به تأسیسات هسته‌ای تحت نظام پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمله می‌کنند، اما آژانس این حملات را محکوم نمی‌کند. اصلاً کجای نظام بین‌الملل می‌توان چنین تناقضی پیدا کرد که نهادی به‌صورت گزینشی رفتار کند؟ به یک تأسیسات هسته‌ای حمله کنند که تخریب آن می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری برای محیط زیست و انسان‌ها داشته باشد، اما آژانس این حمله را محکوم نکند.

در حملات اخیر، علاوه بر تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که هدف قرار گرفتند و این حملات می‌توانست عواقب زیست‌محیطی سنگینی داشته باشد، تأسیسات غیرهسته‌ای، از جمله پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و مراکز پرتودهی نیز هدف حمله مستقیم قرار گرفتند؛ مراکزی که سازمان انرژی اتمی برای سلامت مردم و امنیت غذایی به آنها خدمت‌رسانی می‌کند. به سامانه پرتودهی موشک شلیک کردند. در این سامانه، ۱۷ چشمه کبالت ۶۰ وجود داشت. همچنین، در شرکت‌های پتروشیمی گوناگون، ۱۱۷ چشمه رادیواکتیو وجود داشته است.

مردم عزیز مستحضر باشند که در تمام صنایع پیشرفته و صنایع بزرگ کشور که دارای فرایندهای ایمنی و اندازه‌گیری هستند، ابزار دقیق با فناوری هسته‌ای کار می‌کند؛ چه در پالایشگاه‌ها و چه در مجتمع‌های پتروشیمی، همه این صنایع از فناوری هسته‌ای استفاده می‌کنند.

ترامپ از تریبون سازمان ملل ایران را به نابودی تمدن تهدید می‌کند

در شرکت‌های صنعتی تولیدکننده تجهیزات و کارخانه‌های فولاد، ۱۴۶ بسته چشمه هسته‌ای وجود داشته است. همچنین در دانشگاه‌های صنعتی شریف، اصفهان، علم و صنعت و شهید بهشتی که تحقیقات علمی در آن‌ها انجام می‌شود، ۱۸۳ چشمه هسته‌ای در سامانه‌های تحقیقاتی وجود داشته است. حمله به کارخانه‌ها و این مراکز و هدف قرار دادن نقاط حساس آن‌ها، جز جنایت و جنایت جنگی عنوان دیگری ندارد. آن‌ها بی‌محابا به منابع رادیواکتیوی حمله کردند که برای اندازه‌گیری و کنترل فرایندهای ایمنی و فرایندهای تولیدی به کار می‌روند.

این اقدام نشان‌دهنده دوری آن‌ها از انسانیت و بی‌توجهی به انسان، محیط زیست و نسل‌های آینده است.

اکنون مشاهده می‌کنید که مقامات آمریکایی در جایگاه‌های مختلف، مرتب از حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران با سلاح‌های تاکتیکی یا حتی سلاح هسته‌ای سخن می‌گویند.

نکته جالب این است که آن‌ها از تریبون سازمان ملل متحد نیز برای بیان این مواضع استفاده می‌کنند. رئیس‌جمهور آمریکا در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد اعلام می‌کند که تمدن ایران را از بین خواهد برد و نابود خواهد کرد. مگر ایران چه گناهی مرتکب شده است؟ ایران و مردم آن هرگز تسلیم نمی‌شوند. مردم ایران در طول تاریخ پیشتاز و پیشرو بوده‌اند و علم و فناوری همواره از ایران به سایر کشورها منتقل شده است. این افتخار متعلق به مردم ایران است.

فناوری هسته‌ای نیز حاصل تفکر و تلاش شبانه‌روزی محققان این سازمان است؛ جوانان برومندی که با جان‌فشانی و علاقه، تحقیقات علمی انجام دادند و به این فناوری دست یافتند. این فناوری امروز تأثیرات ژرفی بر زندگی مردم گذاشته است. در بخش سلامت، اگر فناوری هسته‌ای در اختیار نداشته باشیم، تشخیص بسیاری از بیماری‌ها، به‌ویژه سرطان، با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شود. امروزه در حوزه‌های تشخیصی، تسکینی و درمانی، فناوری هسته‌ای به کمک مردم و بیماران می‌آید.

چگونه ممکن است کشوری که خود این فناوری را خلق کرده و به آن دست یافته است، صرفاً به این دلیل که یک قدرت زورگو نمی‌خواهد آن کشور تابع ضوابط و سیاست‌هایش باشد، از این فناوری صرف‌نظر کند و مردم خود را از مزایای آن محروم سازد؟

فرانسه پس از انقلاب مانع همکاری شرکت‌ها با صنعت هسته‌ای ایران شد

رئیس‌جمهور آمریکا نیز در سال ۲۰۲۵ ابلاغ کرد که ظرفیت نیروگاه‌های اتمی این کشور چهار برابر شود. کشور فرانسه بیشترین خیانت را در حق ملت ایران کرده است. صنعت هسته‌ای فرانسه با پول مردم ایران ایجاد شد؛ پیش از انقلاب، ایران به فرانسه وام داد تا تأسیسات هسته‌ای ایجاد کند و ایران نیز در آن شریک باشد و بتواند از آن استفاده کند. همین کنسرسیومی که امروز پیشنهاد می‌کنند، ۵۳ سال پیش با پول ایران تأسیس شد، اما پس از آن ایران را از مشارکت و بهره‌مندی محروم کردند.

فرانسه ۷۶ درصد برق تولیدی خود را از انرژی هسته‌ای تأمین می‌کند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز نه‌تنها خودشان قراردادهایشان را اجرا نکردند، بلکه اجازه ندادند هیچ شرکتی با ایران همکاری کند. سالیان متمادی ایران را با تحریم، ایجاد مزاحمت، تخریب، ترور و در نهایت جنگ تحت فشار قرار دادند.

امروز تنها نیروگاه اتمی در حال بهره‌برداری ما، نیروگاه هزار مگاواتی بوشهر است. این نیروگاه تا امروز حدود ۹۰ میلیون تن از انتشار کربن در جو جلوگیری کرده است. هر نیروگاه اتمی هزار مگاواتی، با جایگزینی انرژی هسته‌ای به‌جای سوخت‌های فسیلی، سالانه از انتشار هشت میلیون تن کربن جلوگیری می‌کند. همچنین در طول ۱۱ سال فعالیت نیروگاه بوشهر، ۱۲۰ میلیون تن سوخت فسیلی صرفه‌جویی شده است.

نیروگاه اتمی بوشهر از نظر ایمنی و بهره‌وری، بر اساس ارزیابی انجمن جهانی بهره‌برداران نیروگاه‌های هسته‌ای (وانو)، جزو ۱۰ نیروگاه برتر دنیاست. این نیروگاه از نظر آلایندگی، عملکردی با آلایندگی صفر دارد و از ایمنی بسیار بالایی برخوردار است. چنین کیفیت و دستاوردی نباید متوقف شود و باید حتماً تکرار شود. ما نیز با قدرت و به یاری خداوند، اجرای طرح ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای را ادامه می‌دهیم. حتی در دوران جنگ نیز پروژه‌های ساخت‌وساز ما متوقف نشد و متوقف نخواهد شد.

پرتودهی به محصولات، در کنار خدمات حوزه سلامت، یکی از خدمات فناوری هسته‌ای برای حفظ سلامت مردم و صیانت از محیط زیست است. احیای خاک‌های آلوده و آب‌های آلوده و جلوگیری از گسترش آلودگی، از جمله اقداماتی است که فناوری هسته‌ای می‌تواند در آن نقش مؤثری ایفا کند. این خدمات از الزامات حفاظت از محیط زیست است و فناوری هسته‌ای یکی از ابزارهای مهم تحقق آن به شمار می‌رود؛ فناوری‌ای که امروزه همه کشورهای توسعه‌یافته از آن استفاده می‌کنند.

از سازمان حفاظت محیط زیست و سرکار خانم دکتر انصاری بسیار سپاسگزاریم. در دوره مدیریت ایشان، خوشبختانه هماهنگی‌ها، تعاملات و همکاری‌ها در سطح بسیار خوبی قرار گرفته است. اطمینان داریم که تداوم این هماهنگی‌ها و همکاری‌ها می‌تواند بیش از گذشته در پیشرفت کشور و گسترش اقدامات برای حفاظت از محیط زیست و صیانت از جان انسان‌ها مؤثر باشد. از اینکه فرصتی فراهم شد تا چند دقیقه‌ای گزارشی به حضار گرامی و مردم عزیز ارائه کنم، سپاسگزارم. امیدوارم خداوند همه شما را سلامت بدارد.

منبع ایرنا