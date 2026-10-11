یمن آسمان عربستان را خالی از هواپیما کرد

جوان آنلاین: در سایه ورود به دومین هفته محاصره هوایی یمن علیه عربستان سعودی و بعد از حمله سنگینی که شب گذشته یمنی‌ها به فرودگاه ملک خالد در ریاض انجام داده و بار دیگر این فرودگاه را به تعطیلی کشاندند، منابع مربوطه گزارش دادند که حریم هوایی عربستان در حال حاضر خالی از هواپیماست.

طبق گزارش منابع عربی، وب‌سایت‌های ردیابی ترافیک هوایی نشان دادند که بیشتر حریم هوایی عربستان سعودی خالی از ترافیک هوایی است.

وب سایت فلایت رادار ۲۴ که موقعیت پروازهای مسافربری را به صورت زنده نمایش می‌دهد، امروز اعلام کرد که از ۲۹ فرودگاه غیرنظامی عربستان تنها یک یا دو فرودگاه فعال هستند.

منابع عربی گزارش دادند که عدم حضور هواپیماهای غیرنظامی در حریم هوایی عربستان سعودی نشان دهنده موفقیت چشمگیر استراتژی یمن بوده و ثابت می‌کند که سعودی‌ها مجبورند بهای سنگینی به خاطر تکبر خود در یمن بپردازند و به سمت انزوای بین‌المللی بی‌سابقه حرکت می‌کنند.

این وضعیت آسمان عربستان درحالی است که شب گذشته همزمان با اعلام حمله موشکی یمن به فرودگاه شهر الدمام عربستان؛ روزنامه نیویورک تایمز نیز در گزارشی از ضربه کاری یمن به فرودگاه ملک خالد شهر ریاض خبر داد.