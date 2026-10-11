سازمان برنامه و بودجه کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: افزایش کالابرگ برای حدود ۴۰ میلیون نفر از هموطنان که مشمولاین طرح هستند، پس از تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست انجام می‌شود و مهلت ثبت‌نام متقاضیان تا ساعت ۲۴ سه‌شنبه (۲۱ مهرماه) است.

جوان آنلاین: در این اطلاعیه آمده است: در پی دستور رئیس‌جمهور مبنی بر کمک به معیشت خانوارها و در راستای سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها و حمایت از اقشار کم‌درآمد، افزایش اعتبار کالابرگ در این مرحله در دستور کار دولت قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، بر این اساس، در این مرحله، حدود ۴۰ میلیون نفر از هموطنان (حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار) پس از تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست، مشمول افزایش کالابرگ خواهند شد.

بنابراین، سرپرستان خانوارهای مشمول، لازم است با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir، فرم خوداظهاری و ثبت درخواست خود را تکمیل کنند.

همچنین مهلت ثبت‌نام متقاضیان در پنجره خدمات دولت، تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه (۲۱ مهرماه) خواهد بود.

لازم به ذکر است؛ نحوه رسیدگی به درخواست سرپرستان خانواری که متقاضی بازنگری و به‌روزرسانی اطلاعات خود هستند، پس از اجرای مرحله اول، از طریق همین سامانه اطلاع‌رسانی خواهد شد.