معاریو: ترامپ نفوذ و توان رهبری را از دست داده است

روزنامه عبری معاریو نوشت که رئیس‌جمهور آمریکا درحال ضعیف شدن است اما نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنان در برابر وی سر خم می‌کند.

جوان آنلاین: روزنامه عبری معاریو نوشت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در حال ضعیف شدن است با این حال بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل همچنان بر خم شدن در برابر ترامپ اصرار می‌کند؛ اقدامی که می‌تواند به اسرائیل لطمه بزند.

به گزارش ایسنا، این روزنامه افزود: چهره‌های برجسته جامعه یهودیان آمریکا این مسئله را که چرا نتانیاهو جایگاه متزلزل ترامپ در افکار عمومی آمریکا را نادیده می‌گیرد، درک نمی‌کنند.

معاریو در ادامه نوشت: نظرسنجی‌ها حاکی از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان ‌دوره‌ای و از دست رفتن نفوذ و توان رهبری ترامپ در آمریکا است. ائتلافی از کشورهای کلیدی غربی در مقر سازمان ملل در نیویورک برای مقابله با ترامپ در حال شکل‌گیری است.