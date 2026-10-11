کد خبر: 1383893
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۷
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هشدار پلیس فتا درباره درمانگرنماهای طب سنتی در فضای مجازی

داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران با هشدار درباره فعالیت برخی افراد سودجو تحت عنوان روشهای درمانی با طب سنتی در فضای مجازی گفت: با وجود اینکه اینگونه فعالیتها می تواند منجر به تهدیدات جانی برای شهروندان گردد، سودجویان در این حوزه به چیزی جز منفعت و آورده مالی فکر نمی کنند.

جوان آنلاین: سردار داود معظمی گودرزی در این باره اظهار کرد: طی چند سال اخیر با افزایش ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی و تبلیغات در فضای سایبری، متاسفانه شاهد  هستیم برخی افراد سودجو و مداخله گر در امر درمان با شگردهایی چون (درمان سریع ، درمان ریشه ای) یا از این قبیل تبلیغات فریبنده به حوزه درمان ورود کرده اند که لازم است شهروندان عزیز احتمال وجود رد پای کلاهبرداران را در اینگونه تبلیغات مد نظر قرار بدهند.
 
به گزارش ایسنا، وی خاطرنشان کرد : بیشترین پرونده هایی که در حوزه مداخله گرهای طب سنتی در پلیس فتا تهران بزرگ تشکیل می شود با موضوعاتی چون درمان ریشه ای ریزش مو، درمان در حوزه زیبایی، درمان لاغری و فیزیوتراپیست می باشد که در مورد اخیر طبق پرونده های موجود اقدام غیراصولی متهم در حوزه ارتوپد که تحت عنوان کایروپرکتیک نیز در فضای مجازی فعالیت می کنند منجر به قطع نخاع و عوارض حاد شده است. یا اینکه در بحث درمان سرطان وارد حیطه خرافات شده و مدعی درمانهای ماوراء الطبیعه شده و متاسفانه شخص را از مسیر درمان منحرف می کنند. در برخی موارد نیز مواد غیرخوراکی را به عنوان دارو معرفی می کنند که در حالت عادی استفاده از اینگونه مواد برای فرد ناخوشایند بوده و می تواند سلامت اشخاص را به خطر مواجه کند. لازم به ذکر است در برخی موارد متهمین حتی به حریم خصوصی افراد نیز ورود کرده و از اطلاعات و تصاویر خصوصی شهروندان سوء استفاده نموده اند.   
 
 
وی با اشاره به اینکه مجرمان از هر بستری برای رسیدن به اهداف مجرمانه خود استفاده می‌کنند ادامه داد: ضمن احترام به همه پزشکان و کسانی که با علم و مجوزهای لازمه در حوزه طب سنتی فعالیت دارند، لیکن در این بین برخی افراد سودجو بدون داشتن هیچگونه پشتوانه علمی در این حوزه ورود کرده اند که تعدادی از این متهمین دستگیر شده و پرونده ها در حال رسیدگی می باشد. متاسفانه شکاتی بودند که نه تنها درمان نشده بلکه سلامت آنها به شدت به مخاطره افتاده است.
 
براساس گزارش پلیس فتا، سردار معظمی گودرزی به شهروندان توصیه کرد: شهروندان سلامتی خود را بازیچه شیادان فضای مجازی و تبلیغات اغواکننده قرار ندهند. در صورت لزوم به افراد دارای صلاحیت، دارای مجوز طبابت و مراکزی که تحت نظر سازمان نظام پزشکی فعالیت می کنند مراجعه نمایند. زیرا خسارتهای مالی قابل جبران است اما صدمات جسمی قابل جبران نیست و همواره مراقب ترفند کلاهبرداران و سودجویان باشند.

برچسب ها: داود معظمی گودرزی ، پلیس فتا ، طب سنتی
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