جوان آنلاین: «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: آمریکا حملات اخیر به پادشاهی عربستان سعودی، از جمله حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را که جان یک شهروند آمریکایی را گرفت، به‌شدت محکوم می‌کند.

وی با بیان اینکه «این حملات باید همین حالا متوقف شوند» بر همبستگی واشنگتن با عربستان سعودی تأکید کرد.

این دیپلمات آمریکایی گفت: ما در کنار پادشاهی عربستان سعودی ایستاده‌ایم.

اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا پس از آن مطرح شد که سازمان کل هوانوردی کشوری عربستان سعودی تأیید کرد حمله روز شنبه به فرودگاه ریاض ۱۲ کشته بر جای گذاشته است. از میان کشته شدگان، چهار نفر شهروند عربستان سعودی، دو نفر تبعه بنگلادش و بقیه شهروندان کشورهای آمریکا، مصر، اردن، سوریه، فلسطین و سودان بوده‌اند.

این سازمان اعلام کرد ۳۰۹ نفر دیگر نیز در این حمله زخمی شده‌اند که وضعیت چند نفر از آنها وخیم است. این حمله همچنین خساراتی به اموال و تأسیسات فرودگاه وارد کرده است.