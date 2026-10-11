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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۵
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جریمه و ابطال معاینه فنی خودروهای دارای چراغ‌های غیرمجاز

تخلفات رانندگی رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا از برخورد با خودروهای دارای چراغ زنون غیرمجاز، نورهای خیره‌کننده و چراغ‌های LED فاقد مجوز خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ داوود شکیبایی، رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا، با اشاره به خطرات استفاده از چراغ‌های غیراستاندارد در خودروها اظهار کرد: نور چراغ‌های زنون غیرمجاز، چراغ‌های خیره‌کننده و سایر سامانه‌های روشنایی غیراستاندارد می‌تواند دید رانندگان مقابل را برای چند ثانیه مختل کند و با ایجاد اختلال در میدان دید و قدرت تشخیص راننده، زمینه‌ساز وقوع تصادفات ناگوار شود. به همین دلیل، پلیس راهور در چارچوب مأموریت‌های قانونی خود، برخورد با این تخلفات را با جدیت دنبال می‌کند.

به گزارش مهر، وی با تأکید بر اینکه ایمنی کاربران ترافیک خط قرمز پلیس است، افزود: استفاده از نورافکن، چراغ‌های دارای نور خیره‌کننده، چراغ‌های الوان اضافی و نورهای غیرمجاز، مطابق مقررات تخلف محسوب می‌شود و برای آن جریمه پیش‌بینی شده است. پلیس علاوه بر اعمال قانون، نسبت به رفع اثر تخلف نیز اقدام می‌کند و راننده موظف است چراغ غیرمجاز را در محل توقف خودرو باز کند.

چراغ‌های LED بدون مجوز؛ تخلفی که از چشم پلیس دور نمی‌ماند

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با اشاره به نصب چراغ‌های LED در جلوپنجره، پشت شیشه عقب و دیگر بخش‌های خودروها تصریح کرد: نصب این چراغ‌ها روی خودروها باید با مجوز پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا انجام شود و هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند مستقلاً جایگزین این فرایند قانونی شود. بنابراین، خودروهای شخصی که بدون مجوز اقدام به نصب چنین چراغ‌هایی می‌کنند، مرتکب تخلف ترافیکی شده‌اند و با برخورد پلیس مواجه خواهند شد.

سرهنگ شکیبایی ادامه داد: نصب چراغ‌های LED در جلوپنجره یا پشت شیشه عقب، علاوه بر ایجاد مزاحمت نوری برای سایر رانندگان، در برخی موارد ممکن است این تصور را ایجاد کند که خودرو متعلق به پلیس است. با این تخلفات برخورد جدی خواهد شد و متخلفان علاوه بر جریمه، ملزم به باز کردن چراغ‌ها و رفع اثر تخلف در همان محل توقف خودرو هستند.

طرح‌های کنترلی برای شناسایی خودروهای دارای زنون غیرمجاز

وی با اشاره به اجرای طرح‌های کنترلی پلیس راهور گفت: خودروهایی که از چراغ‌های زنون غیرمجاز، نورهای خیره‌کننده یا سامانه روشنایی معیوب استفاده می‌کنند، در جریان این طرح‌ها شناسایی می‌شوند و مطابق مقررات با رانندگان آن‌ها برخورد خواهد شد. این برخورد صرفاً به جریمه محدود نیست و در موارد لازم، رفع اثر تخلف نیز باید انجام شود.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با تأکید بر اینکه تغییر غیرقانونی در ساختار و تجهیزات استاندارد خودرو مجاز نیست، اظهار کرد: هرگونه تغییر غیرمجاز در ارکان و مشخصات فنی خودرو، از جمله چراغ‌ها، رنگ و نوع نور آن‌ها، تخلف محسوب می‌شود. مالکان خودرو باید استانداردهای تعیین‌شده از سوی کارخانه سازنده را رعایت کنند و بدون طی مراحل قانونی، در ساختار خودرو تغییر ایجاد نکنند.

ابطال معاینه فنی خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد

سرهنگ شکیبایی خاطرنشان کرد: حتی اگر خودرویی دارای معاینه فنی معتبر باشد، چنانچه با چراغ‌های غیراستاندارد یا تجهیزات روشنایی غیرمجاز تردد کند، در صورت احراز شرایط قانونی، علاوه بر برخورد با تخلف، موضوع ابطال معاینه فنی آن نیز پیگیری خواهد شد. اعتبار معاینه فنی، مجوزی برای تغییر غیرقانونی تجهیزات خودرو یا تردد با وضعیت ناایمن نیست.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از آرامش و امنیت رانندگان در معابر شهری و جاده‌ها گفت: برخورد با چراغ‌های خیره‌کننده، زنون غیرمجاز و چراغ‌های LED فاقد مجوز، بخشی از اقدامات پلیس برای کاهش عوامل خطرآفرین در رانندگی است. پلیس راهور با رصد و اجرای طرح‌های کنترلی، با این‌گونه تخلفات مطابق قانون و بدون اغماض برخورد می‌کند؛ چراکه هیچ تغییری در تجهیزات خودرو نباید جان و ایمنی سایر کاربران ترافیک را به خطر بیندازد.

برچسب ها: تخلفات رانندگی ، پلیس راهور فراجا ، جریمه رانندگی
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