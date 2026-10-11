محمد البرادعی مدیرکل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی، در واکنش کنایه آمیز به انتقادات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از نروژ گفت: او باید جایزه صلح را می‌گرفت.

جوان آنلاین: محمد البرادعی، در صفحه‌ی کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: ای نروژی ها! این دومین سال متوالی است. او(ترامپ) ۸ جنگ را حل و فصل کرد و اگر دو جنگ ایران و ونزوئلا را اضافه کنیم تعداد آن ها به ۱۰ تا می رسد.

به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اخیرا بدون اشاره به جنگ‌طلبی‌های خود، انتقاداتش را متوجه نروژ کرد و گفت: آمریکا، به نمایندگی من به عنوان رئیس‌جمهور، باید جایزه صلح نوبل را دریافت می‌کرد، اما نکرد. این لکه‌ ی ننگ و پاک‌نشدنی برای کشور نروژ و کسانی است که چنین تصمیم شرم‌آور و مفتضحانه‌ای گرفتند.

ترامپ با طرح اتهاماتی افزود، اعتبار جایزه صلح نوبل برای همیشه توسط افراطی ها که ضد دموکراسی و در واقع دشمنان تمدن هستند، از بین رفته است! نروژ، ما فراموش نخواهیم کرد که این جایزه را به ما ندادید.

ترامپ همچنین فهرستی از جنگ‌هایی را که مدعی حل‌وفصل آن‌ها بود برشمرد و مدعی شد: «در آستانه حل‌وفصل یا پیروزی در دو مورد دیگر هستم؛ ایران و مناقشه روسیه و اوکراین.»

ترامپ ادعا کرد که به هر دو جنگ «به‌سرعت» پایان خواهد داد.