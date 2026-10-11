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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۹
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روز جهانی اقدام در حمایت از فلسطین؛ ۳۲۵ برنامه اعتراضی در ۶۰ کشور جهان

فلسطین روز جهانی اقدام در حمایت از فلسطین با مشارکت بیش از ۲۰۰ سازمان و برگزاری ۳۲۵ برنامه در ۶۰ کشور و ۶ قاره برگزار شد؛ حرکتی بین‌المللی که با هدف محکومیت جنایت‌های رژیم اسرائیل، مخالفت با عادی‌سازی اشغالگری و مطالبه توقف ارسال سلاح و پاسخگو کردن عاملان جنایات جنگی شکل گرفت.

جوان آنلاین: تارنمای میدل‌ایست‌مانیتور در گزارشی نوشت: روز جهانی اقدام در حمایت از فلسطین که برای روز ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر)، فراخوان آن صادر شده بود، با استقبال گسترده مردم در سراسر جهان روبه رو شد.

به گزارش ایرنا، این حرکت تاریخی بین المللی به ابتکار ائتلاف جهانی برای فلسطین و با حمایت جنبش مبارزه با آپارتاید و سازمان سند (SANED) شکل گرفته و بیش از ۲۰۰ سازمان را در قالب ۳۲۵ برنامه در ۶۰ کشور و ۶ قاره گرد هم آورد.

از لندن تا پایتخت ها و شهرهای مختلف جهان، انسان های آزاده در کنار یکدیگر به میدان آمدند تا اعلام کنند که نسل کشی و رنج مردم فلسطین هرگز به فراموشی سپرده نمی‌شود و اشغالگری غیرقانونی رژیم اسرائیل نیز هرگز به امری عادی تبدیل نخواهد شد.

- اروپا؛ ۱۷۶ برنامه در ۲۴ کشور: این منطقه شاهد حضور گسترده مردم بوده است. ایتالیا با ۶۴ برنامه و اسپانیا با ۳۸ برنامه در صدر قرار دارند. همچنین تجمع های بزرگی در محوطه کولوسئوم رم، مقابل دروازه براندنبورگ در برلین و در برابر سفارت رژیم اسرائیل در بروکسل برگزار شد.

- اقیانوسیه؛ ۴۵ برنامه: برنامه ها از نخستین ساعات روز در استرالیا و نیوزیلند آغاز شدند. یکی از رویدادهای شاخص این منطقه، راهپیمایی گسترده حامیان فلسطین در نیوزیلند بود که از مقابل پارلمان این کشور به سمت میدان «مدنی» حرکت کرد.

- آمریکای لاتین و حوزه کارائیب؛ ۳۶ برنامه در ۸ کشور: راهپیمایی های گسترده در سانتیاگو، پایتخت شیلی، از مهم ترین رویدادهای این منطقه بود که با سازماندهی فدراسیون دانشجویان دانشگاه شیلی، گروه هشتم مارس و ائتلافی از گروه های حامی فلسطین برگزار شد. همزمان، برنامه های اعتراضی در مکزیکوسیتی و همچنین در کلمبیا، پرو و اروگوئه جریان داشت.

- آفریقا؛ ۳۲ برنامه در ۱۰ کشور: محور اصلی برنامه های این قاره، راهپیمایی بزرگ جهانی در کیپ تاون بود. شرکت کنندگان حرکت خود را از مسجد خیابان «مویر» در منطقه تاریخی «دیستریکت سیکس» آغاز کردند و به سمت پارلمان استانی کیپ غربی ادامه دادند.

- آمریکای شمالی و آسیا: در لس آنجلس، سازمان «کدپینک» تظاهراتی را در مقابل کنسولگری رژیم اسرائیل برگزار کرد. در بانکوک نیز تجمعی مقابل سفارت رژیم اسرائیل شکل گرفت. مالزی هم شاهد برنامه های گسترده ای در سراسر کشور بود که از جمله آنها می توان به تجمع بزرگ مقابل سفارت آمریکا در کوالالامپور و تحویل یادداشت اعتراضی به این سفارت، برگزاری نشست های تخصصی و آموزش فعالیت های مدنی در حمایت از فلسطین به همت سازمان «مای کر» و ائتلاف پیس اشاره کرد.

تنوع در شیوه های اعتراض و همبستگی

این تارنما ادامه داد: این بسیج بین المللی تنها به راهپیمایی ها و تظاهرات خیابانی محدود نمانده، بلکه مجموعه ای چشمگیر از برنامه های فرهنگی، آموزشی و هنری را نیز در بر گرفته است. این رویدادها نشان می دهند که مقاومت در برابر بی عدالتی در نقاط مختلف جهان شکل های گوناگونی دارد و جوامع مختلف می کوشند همبستگی خود با فلسطین را از طریق هنر و آموزش نیز بیان کنند.

در شهر آلساندریا در ایتالیا و کیپ تاون در آفریقای جنوبی، مراسم یادبود و راهپیمایی های سوگواری با حمل کفن هایی به طول ۲۵ و ۲۰ متر برگزار شد که نام کودکان فلسطینی کشته شده در جریان نسل کشی رژیم اسرائیل در غزه بر آنها نقش بسته بود.

این ابتکارهای خلاقانه در قاره های مختلف ادامه یافت. در مکزیک، گروه جمعی کاردنالس و سازمان کام‌فلسطینا یوکاتان برنامه ای با عنوان «پرنده نگری برای فلسطین» برگزار کردند. در دارالسلام تانزانیا نیز گروه دوستان فلسطین تانزانیا نمایش تاثیرگذار «شاهدان غزه؛ شهدای غزه» را روی صحنه برد.

در شهر استراسبورگ فرانسه، مراسم یادبودی با حال و هوای تشییع جنازه و قرائت نام قربانیان در میدان کلبر برگزار شد. آتن، پایتخت یونان، نیز میزبان جشنواره ۲ روزه همبستگی با فلسطین در تئاتر لیکابتوس بود. در تهران همزمان با برگزاری کنفرانس بین المللی «بوم کشی؛ جنایت خاموش جنگی»، برنامه ای برای به پرواز درآوردن بادبادک ها با مشارکت کودکان برگزار شد.

تلاش برای پاسخگو کردن عاملان جنایت

میدل‌ایست‌مانیتور افزود: شرکت کنندگان در این حرکت جهانی که از سوی ائتلاف های ضدجنگ، اتحادیه های کارگری، فدراسیون های دانشجویی و شبکه های مردمی سازماندهی شده است، با صدایی واحد خواستار پایان دادن به مصونیت مقام ها و نهادهای رژیم اسرائیل در برابر قانون هستند.

در این بیانیه تاکید شده است که دولت ها دیگر نمی توانند پشت اظهارات بی اثر درباره ابراز نگرانی یا سکوتی که به معنای همراهی با جنایت است، پنهان شوند. برای پاسخگو کردن رژیم اسرائیل باید اقدامات عملی و فوری در دستور کار قرار گیرد. این اقدامات باید شامل اعمال تحریم های نظامی، توقف ارسال تسلیحات و پیگرد قضایی مسئولان جنایات جنگی و اقدامات خشونت بار حکومتی باشد.
در این گزارش آمده‌است: بسیج جهانی امروز موجی گذرا نیست، بلکه نقطه عطفی در مبارزه ای بین المللی و مستمر به شمار می رود. فلسطین تنها نیست و این جنبش جهانی تا زمانی که مصونیت رژیم اسرائیل در برابر قانون از میان نرود و عدالت واقعی، آزادی و رهایی مردم فلسطین محقق نشود، از حرکت بازنخواهد ایستاد.

برچسب ها: حمایت از فلسطین ، اعتراضات مردم ، جنایات اسرائیل
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