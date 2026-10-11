الشرق : ثبات منطقه ضرورت راهبردی است

روزنامه «الشرق» قطر با اشاره به افزایش تنش در منطقه نوشت: تقویت تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مهار بحران‌ها و اولویت دادن به گفتگو و دیپلماسی بر تشدید و رویارویی، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

جوان آنلاین: روزنامه الشرق در ارزیابی اوضاع منطقه، نوشت: با توجه به تحولات کنونی و تشدید تنش‌ها در جبهه‌های مختلف منطقه، بیش از هر زمان دیگری نیاز است که تلاش ها در سطح منطقه‌ و جهان برای مهار این بحران‌ها تقویت شود.

به گزارش ایرنا، این رسانه نوشت: بی‌ثباتی مداوم و گسترش دامنه تنش نه تنها امنیت کشورها و منافع مردم آنها را تهدید می‌کند، بلکه کل منطقه را با چالش‌های پیچیده‌ای روبرو می‌کند که پیامدهای آن فراتر از مرزهای جغرافیایی است و بر صلح و امنیت بین‌المللی تأثیر می‌گذارد.

به نوشته الشرق، تنش مداوم ناشی از جنگ آمریکایی-اسرائیلی علیه ایران و پیامدهای فاجعه‌بار آن برای منطقه و جهان، همراه با تجاوز مداوم رژیم اسرائیل به سوریه، لبنان و اراضی فلسطین، اهمیت ادامه تلاش‌ها برای تضمین ثبات منطقه را دو چندان کرده است. مرحله کنونی مستلزم اقدام مسئولانه مبتنی بر درک خطرات ناشی از رویارویی تمام عیار، رسیدگی به ریشه‌های بحران‌ها از طریق ابزارهای سیاسی، تقویت کانال‌های ارتباطی، احترام به حاکمیت کشورها و پایبندی به اصول حقوق بین‌الملل است.

الشرق نوشت: ادامه تلاش‌های دیپلماتیک و میانجیگری منطقه‌ای در رفع اختلافات،اعتمادسازی و فراهم آوردن شرایط برای حل و فصل پایدار که از تکرار درگیری‌ها جلوگیری می‌کند، ضروری است. از این منظر، ثبات منطقه‌ای قابل به تعویق انداختن یا موضوعی نیست که بتوان آن را جدا از تحولات جاری بررسی کرد، بلکه یک ضرورت راهبردی و مرتبط به منافع همه طرف‌ها و مسئولیت مشترک است بنابراین همگرایی اراده‌ها، دوری از محاسبات تنگ‌نظرانه و اولویت دادن به منافع مشترک بر خطرات تشدید درگیری، اجتناب ناپذیر است.

این رسانه قطری تاکید کرد: تجربه ثابت کرده است که بحران‌ها، هر چقدر هم پیچیده، نمی‌توانند تنها از طریق زور حل شوند و گفتگوی جدی همچنان موثرترین راه برای دور نگه داشتن منطقه از خسارات بیشتر، صیانت از منافع مردم و گشودن افق‌های وسیع‌تر برای امنیت و توسعه است.