سیاستمدار لبنانی: مذاکره با دشمن اسرائیلی به مثابه تسلیم است

یک سیاستمدار لبنانی ضمن تاکید بر لزوم مقابله با رژیم صهیونیستی هر گونه مذاکره با این رژیم، مستقیم یا غیرمستقیم را به مثابه تسلیم شدن و به رسمیت شناختن این رژیم دانست.

جوان آنلاین: «مصطفی حمدان» دبیر کمیته جنبش مستقل ناصری لبنان در دیدار با «خالد ممدوح الکردی»، مورخ و نویسنده کتاب «لبنان، سال‌های آتش و گلوله ۱۹۸۲-۱۹۹۲» ، از تصویری که نویسنده در این کتاب از مقاومت تمام معنا در سراسر لبنان در برابر حمله اسرائیل در سال ۱۹۸۲ ترسیم کرده است، تمجید و تاکید کرد: مبارزه علیه استعمار نو و جنایتکاران جنگی که ابزار استعمارگری اسرائیل هستند، ادامه خواهد یافت.

به گزارش ایرنا، «مصطفی حمدان» دبیر کمیته جنبش مستقل ناصری لبنان در دیدار با «خالد ممدوح الکردی»، مورخ و نویسنده کتاب «لبنان، سال‌های آتش و گلوله ۱۹۸۲-۱۹۹۲» ، از تصویری که نویسنده در این کتاب از مقاومت تمام معنا در سراسر لبنان در برابر حمله اسرائیل در سال ۱۹۸۲ ترسیم کرده است، تمجید و تاکید کرد: مبارزه علیه استعمار نو و جنایتکاران جنگی که ابزار استعمارگری اسرائیل هستند، ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به مذاکرات میان بیروت و تل آویو، تصریح کرد: مذاکره با این دشمن، مستقیم یا غیرمستقیم، معادل صلح، به رسمیت شناختن و تسلیم شدن است و ما ملی‌گرایان عرب لبنان، به اصل «نه صلح، نه مذاکره، نه به رسمیت شناختن» پایبندیم.

حمدان خواستار متحد کردن تلاش‌های ملی لبنان برای ایجاد چارچوب‌های جدید مبارزه در وفاداری به خون مبارزان شهید مقاومت شد و گفت: حق مردم لبنان برای دفاع از کشور و موجودیت باید محفوظ باشد.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل تیر ماه امسال با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده

است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.