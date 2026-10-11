تعلیق پروازهای مصر به ریاض

شرکت هواپیمایی مصر از تعلیق پروازهای خود از فرودگاه‌های قاهره و اسکندریه به ریاض، پایتخت عربستان سعودی تا اطلاع ثانوی خبر داد.

جوان آنلاین: شرکت هواپیمایی مصر در بیانیه ای افزود: این تصمیم پس از تعلیق موقت فعالیت در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض به دلیل شرایط کنونی، با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی اتخاذ شده است.

به گزارش ایرنا، این شرکت هواپیمایی تصریح کرد:‌ مسافرانی که رزروهای تایید شده دارند و مایل به تغییر برنامه سفر خود به هر مقصد مستقیم دیگری در عربستان سعودی هستند، می‌توانند بدون پرداخت هیچ گونه هزینه تغییر یا تفاوت قیمت، این کار را انجام دهند.

شرکت هواپیمایی مصر افزود: مشتریانی که مایل به لغو رزرو خود هستند، می‌توانند بدون هیچگونه هزینه لغو، مطابق با رویه‌های مربوطه، مبلغ پرداختی خود را به طور کامل دریافت کنند.

پیشتر، اداره کل سازمان هواپیمایی عربستان اعلام کرد که فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض بعد از ظهر شنبه مورد حمله قرار گرفته و فعالیت این فرودگاه بصورت موقت متوقف شده است.

بر اساس گزارش رسانه های عربی،‌ حمله عصر شنبه نیروهای مسلح یمن به فرودگاه بین المللی ملک خالد ریاض پس از آن انجام شد که بعد از ظهر همان روز، جنگنده‌های سعودی در چهار نوبت فرودگاه بین‌المللی صنعا، پایتخت یمن را هدف قرار دادند.