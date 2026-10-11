حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان/نظامیان رژیم صهیونیستی یک مدرسه را به آتش کشیدند

ارتش رژیم صهیونیستی با تشدید حملات خود در مناطق مختلف جنوب لبنان ، یک مدرسه در شهرک الخیام را به آتش کشیدند.

جوان آنلاین: ارتش رژیم صهیونیستی شنبه شب حملات خود به جنوب لبنان را تشدید کرد و مناطق مختلفی از جمله مرجعیون، میفدون، زوطر شرقی، حداثا، عیتا الجبل، برعشیت و الخیام را هدف قرار داد.

بر اساس این گزارش، در تازه‌ترین این حملات، ۲ انفجار متوالی در شهرک الخیام رخ داد و نظامیان رژیم صهیونیستی مدرسه «المبرات» در این شهرک را به آتش کشیدند.

جنگنده‌های رژیم اسرائیل همچنین اقدام به شلیک منور بر فراز دشت مرجعیون به سمت المطله (منطقه فرودگاه) کردند و این منطقه را به گلوله بستند.

همچنین منطقه واقع بین شهرک های میفدون و زوطر شرقی هدف گلوله‌باران شدید و متمرکز توپخانه‌ ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

نظامیان رژیم اسرائیل یک عملیات انفجاری بزرگ در شهرک حداثا در منطقه بنت جبیل انجام دادند که در پی آن، لرزش‌ها و صداهای شدیدی در روستاهای اطراف شنیده شد.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی همچنین حومه شهرک عیتا الجبیل را با چندین گلوله سنگین هدف قرار داد و حومه شهرک برعشیت در منطقه بنت جبیل نیز زیر آتش توپخانه‌ای این رژیم قرار گرفت.

در همین حال، منابع محلی از وقوع ۲ انفجار متوالی در شهرک الخیام خبر دادند و تاکید کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی مدرسه المبرات در این شهرک را به عمد به آتش کشیدند.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴) ، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی در اوایل تیر ۱۴۰۵ با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، تل‌آویو تاکنون از اجرای کامل تعهدات خود خودداری کرده و همزمان به حملات و تخریب مناطق مسکونی، به‌ویژه در نواحی مرزی جنوب لبنان ادامه داده است.

رژیم اسرائیل طی ماه‌های اخیر با تداوم حملات و تجاوزهای نظامی به جنوب لبنان، بارها حاکمیت این کشور را نقض کرده و خسارت‌های انسانی و زیرساختی گسترده‌ای به بار آورده است.