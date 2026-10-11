عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با انتقاد از سوگواری‌ و جانبداری برخی کشورها نسبت به عربستان سعودی تاکید کرد که بانک اهداف صنعا گسترده است و نیروهای مسلح یمن هنوز سلاح‌های دقیق خود را به کار نگرفته‌اند.

جوان آنلاین: «محمد الفرح» خطاب به کسانی که بمباران فرودگاه ریاض را محکوم می‌کنند و در عین حال از متجاوزی که ۱۲ سال فرودگاه‌های یمن را نابود و تعطیل کرده است، جانبداری می‌کنند، افزود:‌ «از محکومیت‌ها، ناله‌ها و سوگواری‌ها دست بردارید، زیرا بانک اهداف یمن گسترده است و سلاح‌های دقیق و غافلگیرکننده وارد نبرد خواهند شد.»

وی گفت:‌ «مردم ما که ۱۲ سال است کشته و محاصره شده‌اند و هیچ محکومیتی از شما نشنیده‌ایم، به یاری خدا به حقوق خود دست خواهند یافت و ناگزیر آزاد خواهند شد.»

عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن افزود:‌ «اما ناله‌ها و شیون‌های شما، چیزی جز گواه برای ما نیست که دشمن جنایتکاری که فرزندان ما را کشت و کشور ما را ویران کرد، آسیب دیده و رنج می‌کشد و در وضعیت پریشانی قرار گرفته و ضرباتی که تاکنون خورده، دردناک است، او باید از همان جامی بنوشد که به مردم ما نوشانده است.»

الفرح ادامه داد: «به همه کسانی که بمباران فرودگاه ریاض را محکوم می‌کنند و در کنار متجاوز جنایتکاری هستند که تمام فرودگاه‌های یمن را ویران و آنها را به مدت ۱۲ سال تعطیل کرد، می‌گوییم که از محکومیت، ناله و زاری دست بردارید.»

نیروهای مسلح یمن در پاسخ به حملات روز شنبه عربستان سعودی به فرودگاه صنعا با چند فروند موشک فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را هدف قرار دادند.

اداره کل سازمان هواپیمایی عربستان اعلام کرد که فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض بعد از ظهر شنبه مورد حمله قرار گرفته و فعالیت این فرودگاه بصورت موقت متوقف شده است.

این بیانیه اشاره کرد که این حمله منجر به تعدادی مجروح شد که شمار دقیق آنها در حال حاضر در دست بررسی است.

بر اساس گزارش رسانه های عربی،‌ حمله عصر امروز نیروهای مسلح یمن به فرودگاه بین المللی ملک خالد ریاض پس از آن انجام شد که بعد از ظهر امروز جنگنده‌های سعودی، در چهار نوبت، فرودگاه بین‌المللی صنعا، پایتخت یمن را هدف قرار دادند.

فرودگاه بین‌المللی صنعا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی یمن، در طول سال‌های جنگ این کشور بارها هدف حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی قرار گرفته است.

حملات به این فرودگاه، فعالیت‌های هوانوردی غیرنظامی و امکان انتقال مسافران و کمک‌های بشردوستانه را تحت تأثیر قرار داده است.