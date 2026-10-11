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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۰
ورزش » ساير

ترکیب ایران و چهره‌های شاخص در کشتی آزاد قهرمانی جهان/ ۴ قهرمان المپیک در ۹۷ کیلوگرم

4 اتحادیه جهانی کشتی فهرست کشتی‌گیران حاضر در قهرمانی جهان ۲۰۲۶ قزاقستان را اعلام کرده که ترافیک ستارگان در وزن ۹۷ کیلوگرم جلب توجه می‌کند.

جوان آنلاین: مسابقات کشتی قهرمانی ۲۰۲۶ جهان به میزبانی آستانه قزاقستان در شرایطی برگزار می‌شود که شاهد یکی از جذاب‌ترین رقابت‌ها در وزن ۹۷ کیلوگرم خواهیم بود؛ جایی که حسن یزدانی از ایران هم بعد از غیبت بخاطر عمل جراحی، دوباره در این رقابت‌ها حضور دارد و باید به مصاف سه قهرمان المپیک دیگر برود.

ملی‌پوشان ایران و مهم‌ترین چهره‌های کشتی آزاد در جهانی ۲۰۲۶ قزاقستان به ترتیب زیر هستند:

۵۷ کیلوگرم

میلاد ولی‌زاده قهرمان ۲۰۲۶ آسیا
چونگ سون هان (کره‌شمالی) مدافع عنوان قهرمانی جهان
اسپنسر لی (آمریکا) نایب قهرمان المپیک پاریس

۶۱ کیلوگرم

احمد جوان (ایران) نایب قهرمان ۲۰۲۵ جهان

زائور اوگویف (روسیه) قهرمان المپیک و دارنده ۳ طلای جهان

زلیمخان آباکاروف (آلبانی) قهرمان سابق جهان در ۵۷ کیلو

آرسن هاروتیونیان (ارمنستان) دارنده دو مدال برنز جهان

نورالدین نوروزوف (آذربایجان) دارنده مدال برنز ۲۰۲۵ جهان

امان سهراوات (هند) نفر سوم المپیک پاریس

توشیهیرو هاسگاوا (ژاپن) دارنده مدال برنز جهان

۶۵ کیلوگرم

رحمان عموزاد (ایران) قهرمان جهان و نایب قهرمان المپیک
عباس‌قاضی ماگمدوف (روسیه) دارنده طلا و نقره جهان در ۶۱ کیلوگرم

شمیل ممدوف (بلغارستان) در فینال رنکینگ مغولستان ۱۰-۲ از عموزاد جلو افتاد اما در نهایت ۱۷ بر ۱۰ باخت.
سوجیت کالکال (هند) قهرمان ۲۰۲۶ آسیا و قهرمان زیر ۲۳ سال جهان
کایسی تانابه (ژاپن) دارنده طلا و برنز آسیا

پیمان بیابانی (کانادا)

۷۰ کیلوگرم

سینا خلیلی (ایران) برنز ۲۰۲۶ آسیا و نقره امیدهای جهان
اسماعیل موساکائف (مجارستان) قهرمان سابق جهان در ۶۵ کیلوگرم

ارنظر آکماتالیف (قرقیزستان) دارنده ۳ نقره و برنز جهان

تومور-اچیر تولگا (مغولستان) نایب قهرمان ۲۰۲۵ جهان
ابراگیم ابراگیموف (روسیه) دارنده دو طلای امیدهای جهان
زین رترفورد (آمریکا) دارنده طلا و نقره جهان

۷۴ کیلوگرم

امیرمحمد یزدانی (ایران) دارنده دو مدال نقره جهان
یوشینوسوکه آیویاگی (ژاپن) قهرمان ۲۰۲۵ جهان
نورکوزا کایپانوف (قزاقستان) دارنده طلا و برنز جهان در ۷۰ کیلوگرم
اینالبک شریف (روسیه) دارنده برنز ۷۰ کیلوگرم جهان
تیموراز سالکازانوف (اسلواکی) دارنده ۴ نقره و برنز جهان
رازامبک جمالوف (ازبکستان) قهرمان المپیک پاریس

۷۹ کیلوگرم

محمد نخودی (ایران) دارنده ۵ مدال نقره و برنز جهان
محمدخبیب کادیماگومدوف (بلاروس) نایب قهرمان المپیک توکیو در ۷۴ کیلوگرم
کیوان غره‌داغی (ژاپن) قهرمان ۲۰۲۶ آسیا
اسماعیل خانیف (روسیه) قهرمان اروپا
لوی هاینس (آمریکا) نایب قهرمان ۲۰۲۵ جهان

۸۶ کیلوگرم

کامران قاسم‌پور (ایران) دارنده مدال طلا و برنز جهان
آرسنی ژیوئف (آذربایجان) نفر سوم ۲۰۲۵ جهان
ماگومد رمضانوف (بلغارستان) قهرمان المپیک پاریس

جورجیوس کوگیومتسیدیس (یونان) قهرمان ۲۰۲۵ جهان در وزن ۷۹ کیلو

ابراگیم کادیف (روسیه) قهرمان ۲۰۲۶ اروپا
کایل دیک (آمریکا) دارنده ۴ طلای جهان و۲ برنز المپیک

۹۲ کیلوگرم

امیرحسین فیروزپور (ایران) دارنده مدال برنز ۲۰۲۵ جهان

میریانی مایسورادزه (گرجستان) دارنده نقره و برنز جهان

امان‌الله قاجی ماگومدوف (روسیه) نایب قهرمان ۲۰۲۵ جهان
ترنت هیدلی (آمریکا) قهرمان ۲۰۲۵ جهان

۹۷ کیلوگرم

حسن یزدانی (ایران) قهرمان جهان و المپیک

احمد تاج‌الدینوف (بحرین) قهرمان جهان و المپیک
آرش یوشیدا (ژاپن) قهرمان آسیا نفر سوم جهان
عبدالرشید سعدالله‌یف (روسیه) قهرمان جهان و المپیک
کایل اسنایدر (آمریکا) قهرمان جهان و المپیک

۱۲۵ کیلوگرم

امیرحسین زارع (ایران) قهرمان جهان و دارنده نقره و برنز المپیک

گئورگی مشویلدیشویلی (آذربایجان) نایب قهرمان ۲۰۲۵ جهان

شامیل شریپوف (بحرین) نفر سوم ۲۰۲۵ جهان
یدیگی کاسیمبک (قزاقستان) زارع در بازیهای آسیایی این کشتی‌گیر را به سختی ۳-۳ برد.
عبدالله قربانوف (روسیه)

وایات هندریکسن (آمریکا)

برچسب ها: کشتی آزاد ، کشتی آزاد و فرنگی ، کشتی آزاد قهرمانی جهان
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