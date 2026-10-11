حمله موشکی عربستان به شهرستان سحار در صعده یمن

جوان آنلاین: خبرنگار شبکه خبری المسیره در استان صعده امروز یکشنبه گزارش داد که عربستان سعودی با شلیک موشک، شهرستان سحار را هدف قرار داد.

این حمله در ادامه تجاوزهای مستمر عربستان سعودی به مناطق مسکونی یمن انجام شده است.

سحار یکی از شهرستان‌های استان صعده در شمال یمن است که نزدیک مرز عربستان سعودی قرار دارد. این منطقه در روزهای گذشته نیز چندین بار هدف حملات موشکی و هوایی عربستان سعودی قرار گرفته بود.

عربستان سعودی طی هفته‌های اخیر حملات خود به زیرساخت‌ها و مناطق غیرنظامی یمن را به شدت تشدید کرده است. یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، دیروز اعلام کرده که عربستان طی ۲۴ ساعته گذشته ده‌ها حمله هوایی و موشکی انجام داده است.