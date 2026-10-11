کد خبر: 1383869
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۲
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حکم قصاص قاتل شهید احترامی اجرا شد

قصاص دادستان مرکز استان هرمزگان از اجرای حکم قصاص قاتل شهید رضا احترامی -مأمور یگان امداد فراجا- خبر داد.

جوان آنلاین: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان اعلام کرد: پس از طی مراحل تحقیقات، دادرسی و صدور حکم و با انجام مرحله فرجام خواهی و تأیید حکم صادره در دیوان عالی کشور، حکم قصاص قاتل شهید رضا احترامی "مأمور یگان امداد فراجا" اجرا شد.

عارف اکبری، دادستان مرکز استان هرمزگان در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: پس از وقوع جنایت قتل شهید ستوان سوم رضا احترامی -مأمور یگان امداد فراجا در بندرعباس- حکم عامل این جنایت که در دادگاه کیفری یک استان هرمزگان صادر و در دیوان عالی کشور تأیید شده بود، اجرا شد.

عارف اکبری با بیان اینکه اتهام وارده به محکوم علیه، مباشرت در قتل عمدی شهید رضا احترامی بوده است، عنوان کرد: پس از دستگیری فرد مذکور، ضمن تکمیل تحقیقات و روند مصرّح در قانون آئین دادرسی کیفری، پرونده وی با صدور کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان هرمزگان ارسال شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان افزود: پس از ارسال پرونده از دادسرا با رعایت مواعد قانونی و تشریفات دادرسی، وقت رسیدگی شعبه دادگاه کیفری یک استان هرمزگان تعیین شد و جلسات این شعبه با حضور نماینده دادستان، وکلای متهم و اولیای دم برگزار شد و در نهایت با اثبات ارتکاب قتل عمد و درخواست اولیای دم، قاتل به مجازات قصاص نفس محکوم شد.

اکبری تصریح کرد: سرانجام رأی صادره پس از فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیز تأیید شده و حکم اجرا شد.

دادستان مرکز استان هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: در راستای تأکیدات ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور مبنی بر مقابله با جرایم مخل امنیت و حمایت از ضابطان، افرادی که به هر طریقی مخل امنیت باشند با برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.

‌شایان ذکر است؛ شهید ستوان سوم رضا احترامی -مأمور یگان امداد شهرستان بندرعباس- در راستای مقابله بی‌امان با قاچاقچیان در درگیری با قاچاقچیان سوخت به فیض شهادت نائل شد و به همرزمان شهیدش پیوست.

برچسب ها: قصاص ، قصاص قاتل ، حکم قصاص
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