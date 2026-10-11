کد خبر: 1383863
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۲
سیاست » اخبار کلی

بقائی: نظم بین‌المللی زمانی فرو می‌پاشد که استفاده از زور عادی‌سازی شود

بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود نوشت: نظم بین‌المللی نه‌فقط در نتیجه تجاوز، بلکه زمانی فرو می‌پاشد که استفاده از زور عادی‌سازی شود و جهان در قبال آن سکوت کند.

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی و در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا علیه دیوان بین‌المللی کیفری و تهدید به برچیدن آن نوشت: مارکو روبیو تهدید کرده است که اگر متحدان آمریکا دیوان بین‌المللی کیفری را مهار نکنند، واشنگتن آن را «آجر به آجر» برخواهد چید.

وی افزود: لطفا دههٔ ۱۹۳۰ را به یاد آورید: نظم بین‌المللی نه‌فقط در نتیجه تجاوز، بلکه زمانی فرو می‌پاشد که استفاده از زور عادی‌سازی شود و جهان در قبال آن سکوت کند.

بقائی ادامه داد: باید از اروپا پرسید: آیا ایستادن در کنار یک متحد به معنای دفاع از حقوق بین‌الملل و نظام هنجاری -نهادی پس از جنگ جهانی دوم است، یا همراهی با او در برچیدن آن‌ها؟!

سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان ساخت: اگر قانون و عدالت برای خشنود ساختن متحدی متجاوز و زورگو قربانی شود، سخن گفتن از حقوق بشر و نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد، چیزی جز شعاری توخالی نخواهد بود.

برچسب ها: اسماعیل بقائی ، وزارت امور خارجه ، جنگ ایران و آمریکا
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