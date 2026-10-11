کد خبر: 1383862
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۱
بين‌الملل » اخبار كلی

چرا یمن بانک اهداف خود در عربستان را توسعه داد؟

یمن تعمیق جنایات عربستان سعودی در یمن و لجاجت بر گزینه افزایش تنش، باعث شده است نیروهای مسلح یمن تنوع و گسترش حملات خود به بانک اهداف و زیرساخت‌های سعودی را در دستور کار خود قرار دهند.  

جوان آنلاین: وبگاه خبری المسیره با طرح این سوال که «چرا نیروهای مسلح یمن در شرایط کنونی دامنه بانک اهداف خود در عربستان سعودی را گسترش دادند»، نوشت که نیروهای مسلح یمن در چارچوب معادله «محاصره در برابر محاصره»، عملیات‌های کیفی خود را با گسترش ممنوعیت هوایی علیه دشمن سعودی توسعه می‌دهند.

تعطیلی فرودگاه های مهم عربستان

داده‌های وب‌سایت «فلایت‌رادار» نشان داد که از شب گذشته پروازها در فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شهر دمام در شرق عربستان متوقف شده است. این وب‌سایت به دلایل این توقف اشاره‌ای نکرد، اما فعالان و رسانه‌های بین‌المللی گزارش‌هایی مبنی بر وجود تهدیدات علیه این فرودگاه منتشر کردند.

بر اساس داده‌های فعلی، تحولات نشان‌دهنده گسترش عملیات‌های یمن در عمق خاک دشمن سعودی است؛ اقدامی که با هدف توسعه دامنه اهداف به سمت فرودگاه‌ها و در راستای تشدید فشار هوایی در پاسخ به محاصره‌ای است که عربستان بر یمن تحمیل کرده است.

این در حالی است که پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بین‌المللی ریاض نیز در پی حملات مکرر موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن همچنان متوقف مانده است.

خسارات تعطیلی ناوبری هوایی

در همین رابطه، ناظران معتقدند توقف فعالیت فرودگاه بین‌المللی ملک فهد ، علاوه بر تعطیلی فرودگاه ریاض که تا ۲۴ ساعت آینده تمدید شده است، می‌تواند خسارات بیشتری را برای دشمن سعودی به همراه داشته باشد.

ممنوعیت هوایی یمن منجر به دلسردی سرمایه‌گذاران و توقف چرخ گردشگری و حرکت اقتصادی عربستان می‌شود؛ به‌ویژه آنکه دشمن سعودی در سرمایه‌گذاری‌های خود به تحکیم طرح‌های حمل‌ونقل هوایی متکی است، اما پیامدهای تداوم تجاوز و محاصره علیه ملت یمن، این رنج‌ها را به داخل عربستان منتقل کرده و مانع از اجرای چشم‌اندازها و برنامه‌های اقتصادی سعودی می‌شود.

انگیزه توسعه بانک اهداف یمن در عربستان

به این ترتیب بر همه ثابت شد که تداوم تجاوز و محاصره علیه ملت یمن، نیروهای مسلح این کشور را به گسترش «بانک اهداف» سوق می‌دهد؛ اقدامی که فلج‌شدن کامل حرکت حیاتی و اقتصادی عربستان را رقم می‌زند. این تحولات، بن‌بست اقتصادی، نظامی و سیاسی دشمن سعودی را عمیق‌تر کرده و آن را در برابر تنها گزینه برای عبور از این بحران قرار می‌دهد: توقف تجاوز و رفع محاصره ملت یمن.

توفیق الحمیری، نویسنده و روزنامه‌نگار یمنی در این رابطه تأکید کرد که جنایات عربستان سعودی علیه مردم یمن، جنایات جنگیِ تمام‌عیار و بازتابی از ورشکستگی نظامی و سیاسی رژیم سعودی است.

الحمیری توضیح داد که هدف قرار دادن تأسیسات غیرنظامی و منابع معیشتی شهروندان، از جمله خانه قاضی علی السامعی، فرودگاه صنعا و تأسیسات بخش خصوصی، نه‌تنها به اهداف خود دست نیافته، بلکه عزم یمنی‌ها را برای ادامه تقابل تقویت کرده است.

وی افزود که یمن نیز در مقابل گزینه‌های خود را گسترش داده و حملات خود به مراکز ثقل عربستان سعودی، به‌ویژه تأسیسات نفتی و نمادهای حاکمیتی در ریاض را آغاز کرد. این حملات در چارچوب معادله «تنش در برابر تنش» و پاسخ به تجاوزات رژیم آل سعود طی شبانه روز گذشته صورت می‌گیرد.

توقف جنگ؛ تنها گزینه پیش روی سعودی ها

الحمیری تأکید کرد که تداوم این جنایات مانع پیشروی در برابر تحرکات نظامی سعودی نخواهد شد و موضع یمن در حمایت از غزه را تغییر نخواهد داد. وی تصریح کرد که هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی زندگی، ملت یمن را به تسلیم یا یأس نمی‌کشاند؛ بلکه این تشدید تنش از سوی سعودی، «صورت‌حساب پاسخ و مجازات» را سنگین‌تر می‌کند و نیروهای مسلح یمن به توسعه عملیات‌های خود تا سقوط اهداف متجاوزان ادامه خواهند داد.

الحمیری افزود که «بانک اهداف» یمن در حال گسترش است و گزینه‌های بازدارنده متنوع‌تر شده‌اند. این موضوع همزمان با ضربات دردناکی است که مراکز ثقل عربستان را هدف قرار می‌دهد. وی یادآور شد که عملیات‌های یمن متوجه تأسیسات نفتی، حیاتی و همچنین ریاض به عنوان مرکز حاکمیتی بوده است؛ آن هم با وجود هزینه‌های هنگفتی که عربستان برای سامانه‌های دفاع هوایی و رهگیری خریداری‌ شده از آمریکا ، اروپا، رژیم صهیونیستی، چین و دیگر کشورها صرف کرده است.

به اعتقاد الحمیری، ناتوانی این سامانه‌ها در جلوگیری از ضربات یمنی، محدودیت توانایی آن‌ها در محافظت از تأسیسات و مراکز هدف‌گیری‌شده را ثابت و تأکید کرد که نیروهای مسلح یمن به گسترش گزینه‌ها و توسعه توانمندی‌های بازدارنده خود ادامه می‌دهند.

برچسب ها: یمن ، جنگ یمن ، صلح یمن
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