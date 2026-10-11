شبکه سی ان ان تقلای ترامپ برای به دست آوردن جایزه صلح نوبل آن هم با سیاست های جنگ طلبانه اش را تمسخرآمیز توصیف کرد.

جوان آنلاین: شبکه سی ان ان در گزارشی تاکید کرد که اصرارهای ترامپ برای به دست آوردن جایزه صلح نوبل همزمان با سیاست های نظامی و جنگ طلبانه و موضع گیری های جنجالی اش مضحک و تمسخرآمیز شده است.

بر اساس این گزارش، ترامپ روز جمعه گفته بود که عدم اعطای جایزه نوبل به وی به مثابه لکه ننگی بر پیشانی نروژ است. وی با استناد به ادعاهایش در خصوص پایان دادن به چندین جنگ درخواست دریافت جایزه نوبل را دارد در حالی که این ادعاها درست نیست و ترامپ بارها نام کشورهایی که مدعی پایان دادن جنگ در آنها شده اشتباه گفته اشت. نظرسنجی واشنگتن پست نیز نشان می دهد که تنها ۲۲ درصد از آمریکایی ها او را مستحق این جایزه می دانند.

حملات نظامی آمریکا و تهدید به اشغال گرینلند جایگاه ترامپ را تضعیف کرده است. حمله به ایران یک ضربه دیگر به آمال ها و آرزوهای ترامپ برای به دست آوردن جایزه صلح نوبل وارد کرد.