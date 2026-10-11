رئیس‌جمهوری آمریکا در واکنش به پیشروی انصارالله یمن در جنگ گفت به زودی در اینباره با ولیعهد عربستان سعودی صحبت می کند.

جوان آنلاین: «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا گفت: از وقوع حمله‌ای به فرودگاه ریاض مطلع شدیم. مشارکت در حملات عربستان سعودی علیه حوثی‌ها را بررسی و به‌سرعت در اینباره تصمیم خواهیم گرفت.

وی افزود: ما با حوثی‌ها در تماس هستیم و خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد؛ اما کاری که آنها انجام دادند، بسیار بد بود. حمله به عربستان سعودی وحشتناک است و سعودی‌ها توانایی دفاع از کشورشان را دارند.

رئیس جمهوری آمریکا گفت: هنوز با ولیعهد عربستان سعودی صحبت نکرده‌ام، اما این کار را انجام خواهم داد. آنچه اتفاق افتاده، به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست.