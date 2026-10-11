سازمان تجارت دریایی انگلیس از وقوع یک حادثه در تنگه هرمز و به راه افتادن آتش سوزی در یک نفت کش خبر داد.

جوان آنلاین: سازمان تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که گزارشی در خصوص وقوع حادثه در تنگه هرمز و هدف قرار گرفتن یک نفت کش از طریق اصابت پرتابه ناشناس دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش، خدمه این نفت کش که در حال ترک تنگه هرمز بود اعلام کرد که بخش چپ آن با اصابت یک پرتابه ناشناس هدف قرار گرفت و به دنبال این حادثه آتش سوزی به راه افتاد.

این سازمان پیشتر نیز اعلام کرده بود که به چند کشتی در نزدیکی رأس‌الخیمه در کشور امارات متحده عربی دستور داده شده است محل پهلوگیری خود را ترک کنند.

لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده کشتی هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند باید از دستورات اعلامی و مسیرهای تعیین شده تبعیت کنند.