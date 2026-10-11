کد خبر: 1383847
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۶
جامعه » اخبار كلی

مدارس جدید بدون مناسب‌سازی افتتاح نمی‌شوند

مدارس رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از الزام مناسب‌سازی مدارس جدید برای دانش‌آموزان دارای معلولیت خبر داد.

جوان آنلاین: سالار قاسمی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در گفتگو با مهر، با تأکید بر ضرورت مناسب‌سازی فضاهای آموزشی، محتوای درسی و منابع انسانی برای دانش‌آموزان دارای معلولیت گفت: بر اساس مصوبه شورای سازمان، تمام مدارس جدید کشور باید الزامات مناسب‌سازی را رعایت کنند و مدارسی که این شرایط را نداشته باشند، افتتاح نخواهند شد.

وی با اشاره به اینکه آموزش فراگیر، رویکرد اصلی آموزش و پرورش استثنایی در ایران و جهان است، اظهار کرد: تحقق این رویکرد مستلزم مناسب‌سازی در ابعاد مختلف، از جمله فضای فیزیکی مدارس، محتوای آموزشی و نیروی انسانی است. اگر به سمت آموزش فراگیر حرکت نکنیم، به نقطه مطلوب در آموزش و پرورش استثنایی نخواهیم رسید.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور افزود: در حوزه محتوای آموزشی، اقدامات مناسب‌سازی آغاز شده و در زمینه تأمین نیروی انسانی متخصص نیز رایزنی‌هایی با مرکز منابع انسانی و سازمان اداری و استخدامی در حال انجام است. در حوزه فضاهای آموزشی هم هماهنگی‌هایی با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه مناسب‌سازی مدارس تنها به ساختمان‌های جدید محدود نمی‌شود، گفت: مدارس قدیمی نیز باید به‌تدریج و بر اساس برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی مناسب‌سازی شوند. ایجاد رمپ، نصب آسانسور در صورت نیاز، اصلاح ورودی‌ها و مناسب‌سازی سرویس‌های بهداشتی برای دانش‌آموزان دارای معلولیت، از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور همچنین از برگزاری جلسه ستاد مناسب‌سازی در وزارت آموزش و پرورش خبر داد و اظهار کرد: در این جلسه، دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت کشور، سازمان بهزیستی، سازمان نوسازی مدارس و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی باید گزارش اقدامات خود را در زمینه مناسب‌سازی فضاهای آموزشی و محتوای درسی ارائه کنند. مصوبات این جلسه می‌تواند زمینه هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها و شهرداری‌ها را برای پیشبرد برنامه‌های مناسب‌سازی فراهم کند.

وی درباره وضعیت معیشتی معلمان مدارس استثنایی نیز گفت: از گذشته امتیازاتی برای این معلمان در نظر گرفته شده است؛ از جمله اینکه هر پنج سال سابقه فعالیت آنان، شش سال محاسبه می‌شود. با این حال، با توجه به شرایط خاص کاری این گروه از معلمان، معتقدیم باید سختی کار ویژه‌ای برای آنان در نظر گرفته شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور ادامه داد: این موضوع به‌عنوان یکی از مسائل جدی در دستور کار قرار دارد و برای پیگیری آن، هماهنگی‌هایی با معاونت پشتیبانی، نمایندگان مجلس و سازمان اداری و استخدامی انجام شده است. تحقق این موضوع نیازمند طی مراحل قانونی و پیش‌بینی اعتبارات لازم در فرایند بودجه‌ریزی است.

وی در ادامه با اشاره به چشم‌انداز آموزش فراگیر گفت: هدف بلندمدت ما این است که دانش‌آموزان دارای معلولیت بتوانند در مدارس عادی و در کنار سایر دانش‌آموزان تحصیل کنند. برای رسیدن به این هدف، باید زیرساخت‌های فیزیکی، محتوای آموزشی و نیروی انسانی به‌تدریج آماده شوند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور افزود: در همین راستا، از ابتدای مهرماه، اجرای آزمایشی طرح آموزش فراگیر در سه استان آغاز شده است. در این طرح، برخی از دانش‌آموزان دارای معلولیت که امکان حضور در مدارس عادی را دارند، در محیط این مدارس و در کنار دانش‌آموزان دیگر قرار می‌گیرند و در صورت نیاز از حمایت معلمان متخصص آموزش و پرورش استثنایی بهره‌مند می‌شوند.

وی تأکید کرد: حضور دانش‌آموزان دارای معلولیت در مدارس عادی، علاوه بر فراهم کردن فرصت تعامل اجتماعی برای آنان، به آشنایی سایر دانش‌آموزان با حقوق افراد دارای معلولیت و تقویت پذیرش اجتماعی کمک می‌کند. البته اجرای این طرح باید متناسب با شرایط دانش‌آموزان و با فراهم کردن امکانات و حمایت‌های مورد نیاز انجام شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور درباره آموزش معلمان نیز گفت: جهت‌گیری ما حرکت به سمت تخصصی‌تر شدن آموزش معلمان است. در کنار جذب نیرو از مسیرهای موجود، از جمله دانشگاه فرهنگیان و ماده ۲۸، تلاش می‌کنیم دوره‌های تخصصی برای معلمان برگزار شود تا با شیوه‌های صحیح آموزش و نحوه تعامل با دانش‌آموزان دارای اوتیسم، اختلالات بینایی، شنوایی و معلولیت‌های جسمی‌حرکتی آشنا شوند.

وی با اشاره به وضعیت تحصیل دانش‌آموزان استثنایی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۸۳ تا ۸۴ هزار دانش‌آموز در آموزش و پرورش استثنایی تحصیل می‌کنند. معمولاً در فرایند سنجش بدو ورود، دانش‌آموزان شناسایی و برای ثبت‌نام هدایت می‌شوند، اما در ادامه مسیر تحصیل ممکن است برخی از آنان به دلایل خانوادگی و مشکلات دیگر با ریزش یا ترک تحصیل مواجه شوند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور افزود: با وجود این مسائل، میزان بازماندگی از تحصیل در میان دانش‌آموزان تحت پوشش این سازمان را نسبتاً محدود می‌دانیم و تلاش می‌کنیم موارد موجود نیز به حداقل برسد. خانواده‌های دارای فرزند با نیازهای ویژه، مدرسه را یکی از مهم‌ترین مراکز حمایت و آموزش فرزندان خود می‌دانند و از این رو، باید برای تداوم تحصیل آنان برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

وی در پایان از رایگان بودن سرویس رفت‌وآمد دانش‌آموزان مدارس استثنایی خبر داد و گفت: امسال اعتبار پیش‌بینی‌شده برای سرویس ایاب‌وذهاب این دانش‌آموزان از ۶۰۰ میلیارد تومان به یک‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است تا امکان استفاده رایگان دانش‌آموزان استثنایی از سرویس رفت‌وآمد فراهم شود.

برچسب ها: مدارس ، وزارت آموزش و پرورش ، مدارس خصوصی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

بدون شرح

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

جلسه سران قوا برگزار شد

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

دو سرمقاله در یک ستون!

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

تذکر مفسر کبیر

چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

به نام شهدا جفا نکنید!

بازگشت سایه اتم

از دست بعضی‌ها...

موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ

نخبگان خروج از NPT را می‌خواهند

خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید

۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!

بحران کمبود پزشک در موج سالمندی 

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

جنگ امریکا علیه ایران نقطه کانونی پیچ تاریخی جهان

به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!

طوفان الاقصی؛ کابوس تونل‌های غزه، یا تعبیر یک رویا

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی

تنگه هرمز جز با تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

کلثوم اکبری قاتل سریالی پیرمرد‌ها قصاص می‌شود

‌ انصارالله: تعز تقریباً آزاد شده است 

همتی: ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به ۳۰۰ میلیون می‌رسد

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند
سرمربی نفت آبادان در پاسخ به خبرنگار جوان: تلاش خودمان را کردیم اما نتوانستیم از اشتباهات حریف استفاده کنیم
مصاحبه علی علیپور و پیام نیازمند بعد از گلزنی مقابل نفت آبادان
اظهارات سخنگوی باشگاه پرسپولیس درخصوص ماجرای یاسر آسانی
رهبری در دوره تحصیل هوشمند، خوش‌فهم و خوش‌حافظه بود
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهادت را در وقت اضافه کسب کرد
زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
به نام شهدا جفا نکنید!/ تعلق خاطر با بخشنامه جابه‌جا نمی‌شود
درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ
زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!
نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار