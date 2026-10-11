جوان آنلاین: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی با اشاره به ادعای رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر احتمال حمله ایران به شهرهای لس‌آنجلس و سانتیاگو، و توصیف آن به عنوان «بهایی بسیار ناچیز» نوشت: برای ترساندن مردمشان، دشمنی خیالی در آسمان می‌سازند تا تهدید واقعی روی زمین را تحت‌الشعاع قرار دهند.

وی افزود: خطر واقعی نه پشت مرزهاست و نه در آسمان لس‌آنجلس و سن‌دیگو؛ خطر، هیئت حاکمه‌ای است که جنگی غیرقانونی با پیامدهای جهانی بر دنیا تحمیل کرده است.

بقائی خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور آمریکا حتی نابودی لس‌آنجلس و سن‌دیگو را «بهایی بسیار ناچیز» شمرده است. این، مصداق روشن «سیاست ترس» است: مردم را از تهدیدی موهوم بترسانی، نابودی شهرهایشان را بهایی قابل‌قبول نشان بدهی و کاری کنی که از توجه به خطر واقعی غافل شوند!