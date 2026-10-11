شمار تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ با ایران به ۲۱ نفر افزایش یافت

وزارت جنگ آمریکا(پنتاگون) شمار تلفات نیروهای آمریکایی در جنگ علیه ایران را به ۲۱ نفر افزایش داد و ادعا کرد که ۲ مورد مرگ جدید پیشتر در آمار لحاظ نشده بود.

جوان آنلاین: بر اساس داده‌های «سامانه تحلیل تلفات نظامی» پنتاگون، تا روز جمعه ۲۱ مورد مرگ نظامیان آمریکایی در ارتباط با این جنگ ثبت شده است.

به گزارش این روزنامه، موارد جدید شامل مرگ سرگرد «سرفلی داویوس» ۴۶ ساله از اعضای گارد ملی ارتش که در ۶ مارس در کویت کشته شد و همچنین یک عضو ناشناس نیروی دریایی است که در ماه سپتامبر بر اثر خودکشی کشته شده است.

آمار به‌روزرسانی‌شده همچنین نشان می‌دهد که ۸۶۵ نفر از نیروهای نظامی آمریکا در جریان این جنگ مجروح شده‌اند.

ارتش آمریکا همچنین مرگ یک سرباز دیگر را در یک حادثه آموزشی تأیید کرد.

به ادعای مقامات آمریکایی مرگ این سرباز ارتباطی با تنش‌ها و درگیری‌ها با ایران نداشته است.

بر اساس ادعای ارتش آمریکا،‌ گروهبان «دوین ای. سایبل» ۲۶ ساله در ماه مه در عراق کشته شده است.

مرگ او در چارچوب «عملیات عزم راسخ» که عملیات طولانی‌مدت ارتش آمریکا علیه گروه تروریستی داعش است،‌ ثبت شده است.

آدام اسمیت نماینده ایالت واشنگتن و ارشدترین عضو دموکرات کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، به همراه کریسی هولاهان نماینده پنسیلوانیا و عضو دموکرات دیگر این کمیته، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: هیچ توجیهی برای اشتباهی با این ابعاد وجود ندارد.

این 2 قانونگذار همچنین نیاز به مداخله کنگره برای اصلاح این آمار را مایه «شرمساری» برای ارتش آمریکا توصیف کردند.