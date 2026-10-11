جوان آنلاین: حزام الاسد عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در گفتگو با المیادین تاکید کرد: صنعاء ضربه محکمی به رژیم آل سعود و بازوهای آن که مدعی تسلط بر باب المندب شده بودند وارد آورد. آمریکا و عربستان به صورت مذبوحانه ای برای به دست گرفتن کنترل این منطقه تلاش می کنند.

وی اضافه کرد: کنترل باب المندب و دریای سرخ حتی قبل از کنترل ساحل غربی در دست نیروهای یمنی بود. ما در جبهه تعز شاهد ثبات و پیشروی های نظامی هستیم. نیروهای مسلح یمن غافلگیری های زیادی برای دشمن دارند. اگر عربستان بر تجاوز و محاصره علیه یمن همچنان اصرار دارد باید منتظر ضربه های بیشتری باشد.

الاسد بیان کرد: یمن آماده رویارویی با روند تشدید تنش ها در برابر متجاوزان آمریکایی، صهیونیستی یا هر متجاوز دیگری است. گزینه های زیادی برای پاسخ به متجاوزان داریم. اکثر تأسیسات و مناطقی که جنگنده های سعودی در یمن هدف قرار دادند از جمله فرودگاه ها و پل ها و شبکه های ارتباطی، غیرنظامی است.

وی گفت: در خصوص قطر نیز باید بگویم که این کشور از طریق حمایت از رژیم آل سعود در تجاوز علیه یمن به دنبال خوش خدمتی برای دولت آمریکا است. قطر باید خود را از دشمنی با ملت یمن کنار بکشد. نظام حاکم بر سوریه نیز اگر به دنبال خلاص شدن از دست مزدوران خارجی است بهتر است از آنها در جنگ آزاد سازی کشور مقابل اسرائیل استفاده کند نه در یمن.