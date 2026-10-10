کد خبر: 1383840
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
بين‌الملل » اخبار كلی

تأسیسات نفت سعودی در دود و آتش

1 انصارالله دیروز در بحبوحه حملات میان یمنی‌ها و سعودی‌ها، در ابتکاری عملی و مؤثر، حمله‌ای برق‌آسا علیه تأسیسات نفت و گاز عربستان ترتیب داد تا نه تنها به شریان‌های انرژی دشمن ضربه وارد کند، بلکه به یک رشته عملیات علیه یمن که بعضاً با تسلیحات ممنوعه انجام شده‌اند هم پاسخی درخور دهد

جوان آنلاین: انصارالله دیروز در بحبوحه حملات میان یمنی‌ها و سعودی‌ها، در ابتکاری عملی و مؤثر، حمله‌ای برق‌آسا علیه تأسیسات نفت و گاز عربستان ترتیب داد تا نه تنها به شریان‌های انرژی دشمن ضربه وارد کند، بلکه به یک رشته عملیات علیه یمن که بعضاً با تسلیحات ممنوعه انجام شده‌اند هم پاسخی درخور دهد. 
«از آغاز تاریخ عربستان سعودی تا امروز، شمشیر نقش‌بسته بر پرچم این کشور هیچ‌گاه جز علیه مسلمانان به کار گرفته نشده است.» 
عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر یمن، دیروز در تشریح رویکرد سعودی‌ها علیه کشور‌های مسلمان، از این عبارت استفاده کرد. با شدت گرفتن دامنه درگیری‌ها میان عربستان و یمنی‌ها، بامداد دیروز منابع خبری از بلند شدن ستون‌های دود از یکی از تأسیسات انرژی در شرق عربستان سعودی خبر دادند. این دود سیاه در پی حملات به تأسیسات گازی «شدقم» در منطقه نفتی الغوار در استان الاحسا در شرق عربستان سعودی به هوا برخاست. تصاویر ثبت‌شده دقایقی پس از حمله یمن به تأسیسات نفتی غوار در عربستان سعودی، درخششی شدید را عیان کرد که حاکی از سوختن یک کارخانه گاز بود. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دادند که دود نیز از کارخانه گاز الحویه در میدان نفتی غوار عربستان سعودی به بالا صعود می‌کند. این به معنای آتش‌سوزی در کارخانه گاز شدقم، آتش‌سوزی در کارخانه گاز الحویه و آتش‌سوزی در میدان نفتی الشیبه است. ماهواره‌ها، افزایش شدید دما و انتشار ستون‌های دود را در کارخانه گاز شدقم واقع در منطقه نفتی الغوار در عربستان سعودی ثبت کرده‌اند. قدرت تابشی در این تأسیسات به ۲۳۶مگاوات رسیده، در حالی که مقدار معمول حدود ۱۹ مگاوات گزارش شده است. 
 لطمه به اجلاس آتی عربستان
حملات موشکی و پهپادی یمن به عمق عربستان در پاسخ به ۷۷ حمله هوایی و موشکی عربستان سعودی به صنعا، الجوف، تعز، حجه، صعده و مأرب طی ۲۴ ساعت گذشته انجام شده است. سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی رسمی نیرو‌های مسلح یمن، پیش‌تر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که جنگنده‌های عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۷۷حمله هوایی و موشکی علیه یمن انجام داده‌اند. بر اساس این بیانیه، این حملات اهداف و اماکن غیرنظامی را در صنعا و استان‌های مأرب، صعده، الجوف، حجه، تعز و عمران هدف قرار داده است. وی افزود که با احتساب این ۷۷ حمله، مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی از آغاز تشدید تنش تاکنون به هزار و ۹۳۴ فقره رسیده است. حملات موشکی انصارالله به فرودگاه ریاض که به کشته شدن سه نفر و انهدام یک هواپیمای مسافربری منجر شده، برگزاری اجلاس سرمایه‌گذاری «ابتکار سرمایه‌گذاری آینده» عربستان را که برای اواخر ماه جاری برنامه‌ریزی شده، با چالش مواجه کرده است. انتظار می‌رود هزاران مدیر ارشد و سرمایه‌گذار بین‌المللی در این رویداد شرکت کنند، اما اختلال در پرواز‌ها و نگرانی‌های امنیتی ممکن است برخی از آنها را از حضور منصرف کند. رهبران عربستان قصد لغو اجلاس را ندارند، اما به‌طور فزاینده‌ای نگران پیامد‌های اقتصادی حملات و کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر هستند. 
 استفاده سعودی‌ها از بمب‌های ممنوعه
منابع محلی یمن، روز شنبه گزارش دادند که جنگنده‌های عربستان سعودی چهار حمله هوایی علیه منطقه باب‌المندب انجام دادند. خبرنگار میدانی در استان صعده از حمله موشکی عربستان سعودی علیه روستا‌های مسکونی در شهرستان مرزی رازح خبر داد. رازح، شهرستانی مرزی در استان صعده در شمال یمن است که به دلیل هم‌مرزی با عربستان سعودی، بار‌ها هدف حملات توپخانه‌ای و موشکی نیرو‌های سعودی قرار گرفته است. نهاد حقوق بشر یمن این حملات را «جنایت جنگی تمام‌عیار» توصیف کرده است. جنگنده‌های متجاوز عربستان سعودی صبح روز شنبه ایستگاه شرکت نفت در شهرستان «باجل» در استان حدیده یمن، دو منطقه در استان تعز یمن را هدف حملات هوایی قرار دادند. بر اساس گزارش منابع یمنی، در نخستین حمله، مجتمع دولتی در شهرستان «سامع» با دو فروند بمب هدف قرار گرفت. در نخستین موج حملات، شهرستان «عبس» در استان حجه شش بار هدف حملات جنگنده‌های متجاوز عربستان سعودی قرار گرفت که در پی آن سه شهروند زخمی شدند. در ادامه، جنگنده‌های سعودی روستا‌های «بنی‌حطب» در همین شهرستان را نیز هدف قرار دادند. بنابر گزارش المسیره، در این حملات، ارتش سعودی از بمب‌های خوشه‌ای، که استفاده از آنها طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی ممنوع است، استفاده کرده است. 

فرودگاه «ملک خالد» دوباره سیبل یمن شد
ریاض برای دومین بار ظرف ۴۸ ساعت شاهد انفجار‌های مهیب بود؛ انفجار‌هایی که به توقف فعالیت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد، تغییر مسیر پرواز‌ها و تخلیه مسافران انجامید و بحران امنیت هوانوردی عربستان را وارد مرحله تازه کرد. 
 خبرگزاری فرانسه، با استناد به اظهارات سه شاهد، گزارش کرد که مسافران از فرودگاه بین‌المللی ملک خالد شهر ریاض تخلیه شدند. برخی منابع هم در اولین ساعت حمله عصر دیروز، از رفت‌وآمد گسترده و متوالی آمبولانس‌ها در نزدیکی فرودگاه ریاض خبر دادند، که نشان‌دهنده جدی بودن حمله است، چیزی که تغییر مسیر هواپیما‌هایی که مقصدشان ریاض بود، نیز آن را تأیید می‌کند جزئیات مربوط به نوع حمله، میزان خسارت و تلفات احتمالی تا لحظه تنظیم این گزارش منتشر نشده ولی برخی گزارش‌های اولیه از زخمی شدن ۸۰ نفر خبر دادند که گفته شده حال برخی مجروحان وخیم است. تصاویری هم از ریخته شدن خون در کف فرودگاه منتشر شده است. فرودگاه ملک خالد روز پنج شنبه هم مورد حمله قرار گرفت و طی روز‌های اخیر، با اختلال‌های گسترده مواجه شده است. براساس داده‌های منتشرشده از سوی سامانه رهگیری پرواز فلایت‌رادار۲۴، اختلال در پرواز‌های ریاض طی روز‌های گذشته به صد‌ها مورد تأخیر و لغو پرواز انجامیده است. هشدار‌های امنیتی اروپا درباره پرواز بر فراز بخش‌هایی از حریم هوایی عربستان تشدید شده است. در ساعات آغازین دیروز، ۸۱ پرواز در این فرودگاه و روز جمعه نیز ۱۷۱ پرواز لغو شده بود. فلایت‌رادار روز پنج شنبه نیز خبر بسته شدن فرودگاه ریاض را منتشر کرده بود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: یمن ، سعودی ، نفت و گاز
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

بدون شرح

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

جلسه سران قوا برگزار شد

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

زیر ضرب اطلاعات

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی

دو سرمقاله در یک ستون!

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

تذکر مفسر کبیر

چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

بازگشت سایه اتم

به نام شهدا جفا نکنید!

از دست بعضی‌ها...

‌رتبه‌های برتر کنکور نابرابری آموزشی را فریاد زد! 

موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ

نخبگان خروج از NPT را می‌خواهند

خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید

‌نقشه‌یابی با گوگل ارت وطنی

۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!

بحران کمبود پزشک در موج سالمندی 

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

جنگ امریکا علیه ایران نقطه کانونی پیچ تاریخی جهان

طوفان الاقصی؛ کابوس تونل‌های غزه، یا تعبیر یک رویا

به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!

فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی

تنگه هرمز جز با تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

‌ انصارالله: تعز تقریباً آزاد شده است 

همتی: ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به ۳۰۰ میلیون می‌رسد

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند
سرمربی نفت آبادان در پاسخ به خبرنگار جوان: تلاش خودمان را کردیم اما نتوانستیم از اشتباهات حریف استفاده کنیم
مصاحبه علی علیپور و پیام نیازمند بعد از گلزنی مقابل نفت آبادان
اظهارات سخنگوی باشگاه پرسپولیس درخصوص ماجرای یاسر آسانی
رهبری در دوره تحصیل هوشمند، خوش‌فهم و خوش‌حافظه بود
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهادت را در وقت اضافه کسب کرد
زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
به نام شهدا جفا نکنید!/ تعلق خاطر با بخشنامه جابه‌جا نمی‌شود
درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ
زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!
نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار