تأسیسات نفت سعودی در دود و آتش

جوان آنلاین: انصارالله دیروز در بحبوحه حملات میان یمنی‌ها و سعودی‌ها، در ابتکاری عملی و مؤثر، حمله‌ای برق‌آسا علیه تأسیسات نفت و گاز عربستان ترتیب داد تا نه تنها به شریان‌های انرژی دشمن ضربه وارد کند، بلکه به یک رشته عملیات علیه یمن که بعضاً با تسلیحات ممنوعه انجام شده‌اند هم پاسخی درخور دهد.

«از آغاز تاریخ عربستان سعودی تا امروز، شمشیر نقش‌بسته بر پرچم این کشور هیچ‌گاه جز علیه مسلمانان به کار گرفته نشده است.»

عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر یمن، دیروز در تشریح رویکرد سعودی‌ها علیه کشور‌های مسلمان، از این عبارت استفاده کرد. با شدت گرفتن دامنه درگیری‌ها میان عربستان و یمنی‌ها، بامداد دیروز منابع خبری از بلند شدن ستون‌های دود از یکی از تأسیسات انرژی در شرق عربستان سعودی خبر دادند. این دود سیاه در پی حملات به تأسیسات گازی «شدقم» در منطقه نفتی الغوار در استان الاحسا در شرق عربستان سعودی به هوا برخاست. تصاویر ثبت‌شده دقایقی پس از حمله یمن به تأسیسات نفتی غوار در عربستان سعودی، درخششی شدید را عیان کرد که حاکی از سوختن یک کارخانه گاز بود. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دادند که دود نیز از کارخانه گاز الحویه در میدان نفتی غوار عربستان سعودی به بالا صعود می‌کند. این به معنای آتش‌سوزی در کارخانه گاز شدقم، آتش‌سوزی در کارخانه گاز الحویه و آتش‌سوزی در میدان نفتی الشیبه است. ماهواره‌ها، افزایش شدید دما و انتشار ستون‌های دود را در کارخانه گاز شدقم واقع در منطقه نفتی الغوار در عربستان سعودی ثبت کرده‌اند. قدرت تابشی در این تأسیسات به ۲۳۶مگاوات رسیده، در حالی که مقدار معمول حدود ۱۹ مگاوات گزارش شده است.

لطمه به اجلاس آتی عربستان

حملات موشکی و پهپادی یمن به عمق عربستان در پاسخ به ۷۷ حمله هوایی و موشکی عربستان سعودی به صنعا، الجوف، تعز، حجه، صعده و مأرب طی ۲۴ ساعت گذشته انجام شده است. سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی رسمی نیرو‌های مسلح یمن، پیش‌تر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که جنگنده‌های عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۷۷حمله هوایی و موشکی علیه یمن انجام داده‌اند. بر اساس این بیانیه، این حملات اهداف و اماکن غیرنظامی را در صنعا و استان‌های مأرب، صعده، الجوف، حجه، تعز و عمران هدف قرار داده است. وی افزود که با احتساب این ۷۷ حمله، مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی از آغاز تشدید تنش تاکنون به هزار و ۹۳۴ فقره رسیده است. حملات موشکی انصارالله به فرودگاه ریاض که به کشته شدن سه نفر و انهدام یک هواپیمای مسافربری منجر شده، برگزاری اجلاس سرمایه‌گذاری «ابتکار سرمایه‌گذاری آینده» عربستان را که برای اواخر ماه جاری برنامه‌ریزی شده، با چالش مواجه کرده است. انتظار می‌رود هزاران مدیر ارشد و سرمایه‌گذار بین‌المللی در این رویداد شرکت کنند، اما اختلال در پرواز‌ها و نگرانی‌های امنیتی ممکن است برخی از آنها را از حضور منصرف کند. رهبران عربستان قصد لغو اجلاس را ندارند، اما به‌طور فزاینده‌ای نگران پیامد‌های اقتصادی حملات و کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر هستند.

استفاده سعودی‌ها از بمب‌های ممنوعه

منابع محلی یمن، روز شنبه گزارش دادند که جنگنده‌های عربستان سعودی چهار حمله هوایی علیه منطقه باب‌المندب انجام دادند. خبرنگار میدانی در استان صعده از حمله موشکی عربستان سعودی علیه روستا‌های مسکونی در شهرستان مرزی رازح خبر داد. رازح، شهرستانی مرزی در استان صعده در شمال یمن است که به دلیل هم‌مرزی با عربستان سعودی، بار‌ها هدف حملات توپخانه‌ای و موشکی نیرو‌های سعودی قرار گرفته است. نهاد حقوق بشر یمن این حملات را «جنایت جنگی تمام‌عیار» توصیف کرده است. جنگنده‌های متجاوز عربستان سعودی صبح روز شنبه ایستگاه شرکت نفت در شهرستان «باجل» در استان حدیده یمن، دو منطقه در استان تعز یمن را هدف حملات هوایی قرار دادند. بر اساس گزارش منابع یمنی، در نخستین حمله، مجتمع دولتی در شهرستان «سامع» با دو فروند بمب هدف قرار گرفت. در نخستین موج حملات، شهرستان «عبس» در استان حجه شش بار هدف حملات جنگنده‌های متجاوز عربستان سعودی قرار گرفت که در پی آن سه شهروند زخمی شدند. در ادامه، جنگنده‌های سعودی روستا‌های «بنی‌حطب» در همین شهرستان را نیز هدف قرار دادند. بنابر گزارش المسیره، در این حملات، ارتش سعودی از بمب‌های خوشه‌ای، که استفاده از آنها طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی ممنوع است، استفاده کرده است.

فرودگاه «ملک خالد» دوباره سیبل یمن شد

ریاض برای دومین بار ظرف ۴۸ ساعت شاهد انفجار‌های مهیب بود؛ انفجار‌هایی که به توقف فعالیت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد، تغییر مسیر پرواز‌ها و تخلیه مسافران انجامید و بحران امنیت هوانوردی عربستان را وارد مرحله تازه کرد.

خبرگزاری فرانسه، با استناد به اظهارات سه شاهد، گزارش کرد که مسافران از فرودگاه بین‌المللی ملک خالد شهر ریاض تخلیه شدند. برخی منابع هم در اولین ساعت حمله عصر دیروز، از رفت‌وآمد گسترده و متوالی آمبولانس‌ها در نزدیکی فرودگاه ریاض خبر دادند، که نشان‌دهنده جدی بودن حمله است، چیزی که تغییر مسیر هواپیما‌هایی که مقصدشان ریاض بود، نیز آن را تأیید می‌کند جزئیات مربوط به نوع حمله، میزان خسارت و تلفات احتمالی تا لحظه تنظیم این گزارش منتشر نشده ولی برخی گزارش‌های اولیه از زخمی شدن ۸۰ نفر خبر دادند که گفته شده حال برخی مجروحان وخیم است. تصاویری هم از ریخته شدن خون در کف فرودگاه منتشر شده است. فرودگاه ملک خالد روز پنج شنبه هم مورد حمله قرار گرفت و طی روز‌های اخیر، با اختلال‌های گسترده مواجه شده است. براساس داده‌های منتشرشده از سوی سامانه رهگیری پرواز فلایت‌رادار۲۴، اختلال در پرواز‌های ریاض طی روز‌های گذشته به صد‌ها مورد تأخیر و لغو پرواز انجامیده است. هشدار‌های امنیتی اروپا درباره پرواز بر فراز بخش‌هایی از حریم هوایی عربستان تشدید شده است. در ساعات آغازین دیروز، ۸۱ پرواز در این فرودگاه و روز جمعه نیز ۱۷۱ پرواز لغو شده بود. فلایت‌رادار روز پنج شنبه نیز خبر بسته شدن فرودگاه ریاض را منتشر کرده بود.