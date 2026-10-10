جوان آنلاین: ترامپ که به دلیل افزایش قیمت سوخت در امریکا با موجی از نارضایتی روبه‌روست، در آستانه انتخابات کنگره به مسکو روی آورده تا شاید بتواند بخشی از بحران داخلی را مهار کند. بر اساس توافق او با پوتین قرار است بیش از ۲.۲ میلیون بشکه گازوئیل روسیه وارد امریکا شود، توافقی که ترامپ آن را دستاوردی بزرگ در عرصه دیپلماسی می‌داند، اما به باور کارشناسان حجم محدود این محموله نمی‌تواند تأثیر چندانی بر بازار سوخت بگذارد. در این میان، نزدیک شدن واشینگتن و مسکو، خشم اوکراینی‌ها را برانگیخته که بیم دارند در معامله قدرت‌های بزرگ وجه‌المصالحه قرار گیرند.

در حالی که تنش‌ها میان امریکا و روسیه بر سر بحران اوکراین به اوج خود رسیده و روند مبادلات میان دو طرف کاملاً متوقف شده بود به نظر می‌رسد همکاری در حوزه انرژی بار دیگر زمینه‌ای برای تفاهم میان واشینگتن و مسکو فراهم کرده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا جمعه شب اعلام کرد که در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه درباره عرضه بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل روسیه به بازار امریکا و بازار جهانی توافق شده است. همچنین ۵۰۰ هزار تن دیگر در ماه نوامبر و یک میلیون تن بلافاصله پس از آن تحویل خواهد داد. ترامپ مدعی شد: «با توجه به کنترل کامل ما بر تنگه هرمز و این اعلامیه بزرگ در مورد انرژی روسیه، قیمت دیزل برای امریکایی‌ها و در واقع برای جهان، به سرعت و به تعداد بی‌سابقه‌ای کاهش خواهد یافت! قیمت‌های پایین‌تر برای امریکایی‌ها، به ویژه کشاورزان، دامداران و کامیون‌داران بزرگ ما، بزرگ‌ترین اولویت من است. این یک اعلامیه بسیار بزرگ و مهم است.»

محموله ۳۰۰ هزار تنی گازوئیل معادل حدود ۲.۲۵ میلیون بشکه است و این حجم در مقایسه با مصرف روزانه گازوئیل و فرآورده‌های میان‌تقطیر در امریکا رقمی محدود به شمار می‌رود. بر مبنای مصرف روزانه حدود ۳.۸ تا ۴.۱ میلیون بشکه برای این گروه از فرآورده‌ها، محموله یاد شده معادل حدود ۱۳ تا ۱۴ ساعت مصرف است.

در پی جنگ ایران و امریکا قیمت گازوئیل در امریکا به رکورد ۶.۵ دلار در هر گالن رسید که موجی از نارضایتی‌ها را علیه دولت ترامپ به راه انداخت. حالا ترامپ که در نظرسنجی‌ها وضعیت چندان مطلوبی ندارد و جمهوری‌خواهان نیز در آستانه انتخابات کنگره روز‌های دشواری را پشت سر می‌گذارند سعی دارد با تزریق حجمی محدود از گازوئیل به بازار امریکا از فشار بحران سوخت بکاهد و موقعیت سیاسی خود و هم‌حزبی‌هایش را تقویت کند، تلاشی که مشخص نیست تا چه اندازه بتواند بر نارضایتی عمومی و چشم‌انداز انتخاباتی جمهوری‌خواهان تأثیر بگذارد.

از طرفی، روسیه نیز ترجیح می‌دهد جمهوری‌خواهان در انتخابات پیش رو پیروز شوند تا دموکرات‌های ضد مسکو به قدرت بازنگردند تا امریکا همچنان از فضای جنگ اوکراین دور نگه داشته شود. از این‌رو، تزریق انرژی به بازار امریکا تلاشی از سوی پوتین برای تقویت موقعیت ترامپ و هم‌حزبی‌هایش در آستانه انتخابات باشد.

این گازوئیل کمکی به حل بحران نمی‌کند

هرچند ترامپ تلاش می‌کند این توافق را دستاوردی بزرگ در عرصه دیپلماسی با مسکو جلوه دهد، اما کارشناسان معتقدند چنین اقدامات محدودی نمی‌تواند گرهی از مشکلات داخلی امریکا باز کند. به گزارش آسوشیتدپرس، مایکل لینچ، از بنیاد پژوهش سیاست انرژی می‌گوید در بهترین حالت ممکن است کاهش کوچکی در برخی مناطق مانند نیویورک و نیوجرسی یا فیلادلفیا رخ دهد، اما این توافق احتمالاً قیمت‌ها را در سراسر امریکا یا بازار جهانی به‌طور معناداری تغییر نمی‌دهد. دانیل استرنوف، پژوهشگر ارشد مرکز سیاست انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا نیز گفته که عرضه گازوئیل روسیه شاید از شدت افزایش قیمت‌ها بکاهد، اما به کاهش چشمگیر آنها منجر نخواهد شد. جیم میچل، تحلیلگر شرکت مشاوره انرژی وود مکنزی به رویترز گفت که این توافق راه‌حل کمبود عرضه نیست بلکه فقط مسیر دیگری برای رساندن سوخت به بازاری است که با کمبود مواجه است.

خشم کی‌یف و اروپا

بده و بستان گازوئیلی ترامپ و پوتین، خشم اوکراین را برانگیخته است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در واکنش به این توافق انرژی گفت: «دقیقاً در همین لحظه که درباره صلح صحبت می‌کنیم امریکا به روسیه فرصت صادرات دیزل را می‌دهد. این نمی‌دانم چیست. باور دارم از تیم ما صرفاً به عنوان یک پوشش استفاده می‌شود و این قطعاً ناعادلانه است. این قطعاً شراکت‌گونه نیست». زلنسکی تأکید کرد: «هدایا به پوتین صلح یا هیچ سودی برای جهان متجدد به همراه نخواهد داشت. روسیه فروش دیزل را با ترور و خیانت بیشتر «جبران» خواهد کرد. اجازه دادن به روسیه برای فروش محصولات نفتی، سرمایه‌گذاری در جنگی است که باید پایان یابد نه اینکه طولانی شود.»

اوکراین در ماه‌های اخیر ضربات سنگینی به زیرساخت‌های انرژی روسیه وارد کرده و امیدوار بود از این طریق، موقعیت خود را در میز مذاکرات صلح تقویت کند ولی تفاهم ترامپ و پوتین می‌تواند معادلات را تغییر دهد و دست کی‌یف را برای ادامه چنین حملاتی در آینده ببندد. همان‌طور که یک مقام امریکایی دیروز به آکسیوس گفت: «زلنسکی شرایط را درست درک نمی‌کند. با ادامه حمله به پالایشگاه‌ها، او در حال از بین بردن حسن‌نیتی است که طی شش ماه گذشته نزد ترامپ به دست آورده است.»

از سوی دیگر، اروپایی‌ها هم از توافق ترامپ با پوتین به‌شدت عصبانی هستند. کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره گفت: «تعلیق تحریم‌ها علیه دیزل روسیه، به مسکو درآمد‌های بیشتری برای ادامه جنگ می‌دهد. این زمان مناسبی برای کاهش فشار بر روسیه نیست و اروپا چنین کاری نخواهد کرد.»