جوان آنلاین: در شرایطی که جنگ، محاصره اقتصادی و تحریم‌ها به دنبال فشار حداکثری به کشورمان هستند، اما متخصصان کشورمان همچنان با تلاش و تاب‌آوری نه فقط شرایط را مدیریت می‌کنند که گام‌های تازه‌ای را در راستای پیشرفت دانش و تکنولوژی برمی‌دارند. یکی از این گام‌ها ورود ربات‌های جراح به بیمارستان‌های کشور است. آن‌طور که علی علیزاده، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو خبر می‌دهد، بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تا عید نوروز پنج ربات جراح در پنج بیمارستان کشور عملیاتی خواهد شد و اقدامات لازم برای آموزش‌های تخصصی در این زمینه نیز صورت گرفته‌است.

تجهیزات پزشکی هم یکی از حوزه‌های متأثر از تحریم‌ها و جنگ است و حالا با محاصره اقتصادی و بسته‌شدن راه‌های نقل و انتقال، کار برای این بخش از صنعت سلامت هم سخت‌تر شده‌است. در چنین شرایطی برپایی نمایشگاه ایران‌فارمد نشان از تاب‌آوری تجهیزات پزشکی در شرایط سخت دارد. به خصوص اینکه این صنعت همچون دیگر بخش‌های کشور در مسیر رشد و ارتقا حرکت می‌کند و دستاورد‌های تازه‌ای برای ارائه دارد؛ درست مثل ربات‌های جراح که قرار است به زودی در بیمارستان‌های کشور به کار گرفته شوند.

ربات‌های جراح در بیمارستان‌های ایران

علی علیزاده – مدیر کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو - در نشست خبری نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی (ایران‌مد ۲۰۲۶) با اشاره به توسعه فناوری‌های نوین در حوزه تجهیزات پزشکی اظهار کرد: ربات‌های جراح به‌زودی وارد بیمارستان‌های کشور خواهند شد.

وی افزود: «بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، تا عید نوروز پنج دستگاه ربات جراح در پنج بیمارستان کشور عملیاتی خواهد شد.»

مدیر کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو با اعلام این خبر، از برنامه‌ریزی برای به‌کارگیری فناوری جراحی رباتیک در مراکز درمانی کشور خبر داد.

وی تصریح کرد: «در شرایط کنونی کشور، من این را یک نماد از توانمندی این حوزه می‌دانم که نه‌تنها نیاز جاری کشور را تأمین می‌کند، بلکه حوزه‌های تکنولوژیک حوزه درمان را هم در اختیار می‌گذارد و این فقط یک مصداق است و نمونه‌های زیادی در این زمینه وجود دارد.»

همکاری با سازمان انرژی اتمی برای تأمین نیاز‌های پزشکی هسته‌ای

مدیر کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، در خصوص تجهیزات مرتبط با صنعت هسته‌ای و پرتو درمانی هم با اشاره به همکاری‌های مشترک با سازمان انرژی اتمی اظهار کرد: «مرکز جامع سرطان کودکان را با کمک سازمان انرژی اتمی در بیمارستان حکیم مستقر کرده‌ایم.»

وی با اشاره به چالش‌های تأمین برخی تجهیزات و مواد مورد نیاز حوزه پزشکی افزود: «تأمین هلیوم مورد نیاز دستگاه‌های تصویربرداری MRI در شرایط کنونی کشور واقعاً کار ساده‌ای نبوده و با دشواری‌هایی همراه است.»

بنا به تأکید مدیر کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، منابع تأمین برخی مواد مورد نیاز تجهیزات پزشکی در سطح جهانی و همچنین در داخل کشور با مشکلاتی مواجه شده‌اند که این موضوع روند تأمین آنها را با چالش روبه‌رو کرده‌است.

علیزاده با اشاره به مشکلات موجود در حوزه تجهیزات پزشکی تصریح کرد: «یکی از چالش‌های ما کمبود منابع رادیواکتیو مورد استفاده در تجهیزات پزشکی است که تأمین آنها اهمیت زیادی دارد.»

وی با تأکید بر همکاری مشترک با سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: «در حوزه تأمین نیاز‌های مرتبط با تجهیزات پزشکی، همکاری نزدیک و تنگاتنگی با سازمان انرژی اتمی داریم و موضوعات مربوط به این بخش را به‌صورت مشترک پیگیری می‌کنیم.»

علیزاده با اشاره به پایش و رصد میزان نیاز و تأمین در حوزه تجهیزات پزشکی گفت: «اقلام مورد نیاز به شکل جاری و همچنین متناسب با نیاز‌های فصلی تأمین می‌شود و با همت تأمین‌کنندگان، اکنون وضعیت در حوزه تجهیزات پزشکی پایدار است. همچنین اقلام ضروری و حیاتی در حوزه تجهیزات پزشکی طبقه‌بندی شده‌اند و متناسب با آن نیز ذخایر استراتژیک خریداری شده است. در همین راستا ۳۲۲ قلم کالای استراتژیک تعیین شده‌است.»

طبق توضیحات وی، بخش عمده این اقلام استراتژیک کالا‌های مصرفی و برخی اقلام نیز مصرفی دستگاهی است که برای کارکرد یک خدمت درمانی حیاتی هستند. اقلام مرتبط با انتقال خون، کیت‌ها و همچنین تجهیزات مرتبط با قلب و عروق و مغز و اعصاب در نظر گرفته شده است.

مدیر کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو با تأکید بر اینکه طبق قانون سقف میزان خرید تا شش ماه است و بسته به انواع کالا و توان تأمین‌کننده و موارد دیگر، این خرید استراتژیک صورت گرفته افزود: «ثبت سفارش تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال جاری به حدود یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار رسیده که در وضعیت مناسبی است؛ با این‌حال، ثبت سفارش به تنهایی به معنای تأمین کالا نیست و تأمین ارز، انتقال پول، حمل‌ونقل و منابع مالی ریالی نیز در تحقق تأمین نهایی نقش دارند. البته به دلیل مشکلات نقدینگی، تأمین ریال برای فعالان این حوزه مشکل شده و باید نگران این موضوع باشیم.»

به گفته وی، میزان تأمین تجهیزات پزشکی در سال جاری حدود ۶۵۰‌میلیون دلار ترخیص داشتیم که از سال گذشته کمتر است و مشکلات مرتبط با تحریم و حمل و نقل در این زمینه بی‌تأثیر نیست، اما در عین حال یکی از موضوعات مهم در این زمینه حمایت از تولید داخل است.

مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعیت تأمین ارز این حوزه نیز گفت: «در سال جاری حدود ۶۵۰میلیون دلار ارز ترجیحی در این حوزه تأمین شده و بنابراین بخش عمده ارز تأمین شده است. البته تخصیص و مدیریت منابع باید متناسب با نیاز واقعی کشور و شرایط بازار انجام شود.»

علیزاده حمایت از تولید داخل را یکی از راهکار‌های تقویت پایداری تأمین دانست و افزود: «توسعه ظرفیت تولید داخلی می‌تواند به تأمین بخشی از نیاز کشور و کاهش وابستگی به مسیر‌های خارجی کمک کند.» وی همچنین به بحث نگهداشت تجهیزات پزشکی اشاره کرد و افزود: «بحث‌های اولیه این موضوع انجام شده و در این راستا در حاشیه ایران‌مد، اولین اجلاس مدیران تجهیزات پزشکی کشور را خواهیم داشت تا به این ترتیب بتوانیم بودجه جداگانه‌ای در سال ۱۴۰۶ برای نگهداشت تجهیزات داشته باشیم.»

مطالبات سنگین تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی

عبدالله مستعلی‌پور - نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی - هم در این نشست با اشاره به انباشت مطالبات در این حوزه گفت: «صنف تجهیزات پزشکی به سمت ورشکستگی رفته و این مهم، ناشی از انباشت مطالبات این حوزه است؛ به طوری که عمق مطالبات در این حوزه به حدود ۵۰۰ روز رسیده‌است.»

در ادامه امید شهبندی - رئیس کارگروه مطالبات صنعت تجهیزات پزشکی - نیز با اشاره به حجم مطالبات در حوزه تجهیزات پزشکی و تأخیر در پرداخت‌ها گفت: «پرداخت بیمه برای دارو ۱۱۰ همت و برای تجهیزات پزشکی ۱۰ همت است و لازم است سهم تجهیزات پزشکی از بیمه‌ها را افزایش دهیم و در این راستا پنلی با همین موضوع در نمایشگاه در نظر گرفته شده‌است.»

به گفته وی، عمق مطالبات حوزه تجهیزات پزشکی با توجه به پرداخت‌های اخیر، به حدود ۴۸۰ روز رسیده‌است.