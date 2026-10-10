کد خبر: 1383834
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تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
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مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران:

یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان از ۱۸ تا ۲۴ مهر برپا می‌شود

1 یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان نیز مانند دیگر نمایشگاه‌های استانی برگزارشده در سال ۱۴۰۵ یک جشنواره فرهنگی است که به افزایش امید و نشاط اجتماعی و دسترسی بهتر مردم، اهالی قلم و فعالان فرهنگی استان‌ها به کتاب کمک می‌کند. 

جوان آنلاین: مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران از برپایی یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۴ مهر (۱۴۰۵) و با عرضه آثار بیش از ۳۲۰ ناشر خبر داد. 
ابراهیم حیدری با اشاره به برگزاری یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان از ۱۸ تا ۲۴ مهر ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی زنجان گفت: یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان نیز مانند دیگر نمایشگاه‌های استانی برگزارشده در سال ۱۴۰۵ یک جشنواره فرهنگی است که به افزایش امید و نشاط اجتماعی و دسترسی بهتر مردم، اهالی قلم و فعالان فرهنگی استان‌ها به کتاب کمک می‌کند. 
وی افزود: گسترش نمایشگاه‌های استانی کتاب، گسترش شکل‌گیری اجتماعات فرهنگی با محوریت کتاب را موجب خواهد شد. مردم در این اجتماعات در یک فضایی برابر با همدیگر به گفت‌و‌گو به معنای واقعی کلمه می‌پردازند تا ضمن آن یک هدف مشترک و مقدس را دنبال کنند و آن اعتلای ایران و فرهنگ ایرانی است. 
حیدری ادامه داد: در این نمایشگاه‌ها برای هر کد ملی، تا سقف ۲ میلیون تومان خرید، مجموع تخفیف و یارانه‌ای معادل ۳۰ درصد قیمت پشت جلد در نظر گرفته شده است. برای حمایت از فعالان حوزه ترویج کتابخوانی نیز طرح‌هایی پیش‌بینی شده است. برنامه‌های فرهنگی نمایشگاه‌ها با هدف افزایش تمایل مردم به خرید و مطالعه کتاب، ارتقای فرهنگی و ایجاد نشاط اجتماعی اجرا می‌شوند. 
وی همچنین با اشاره به عرضه آثار بیش از ۳۲۰ ناشر از سراسر کشور در یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان گفت: ناشران و کتاب‌فروشان استانی نیز با شرایط ویژه‌ای در نمایشگاه حضور دارند. این امکان فراهم شده است تا کتاب‌فروشان، کتاب‌های ناشرانی را که در بخش فروش متمرکز نمایشگاه حضور ندارند نیز به مخاطبان ارائه دهند. 
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به بخش مجازی یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان بیان کرد: در این بخش کتاب‌فروشان استان می‌توانند از طریق سامانه «بازار کتاب» آثار خود را عرضه کنند و از یارانه خرید و خدمات پستی بهره‌مند شوند. مردم سراسر استان زنجان می‌توانند کتاب‌های موردنیاز خود را از این بخش خریداری کنند و سفارش‌های خود را از طریق خدمات پستی دریافت کنند. یارانه بخش مجازی به خرید‌هایی اختصاص دارد که مبدأ فروش آنها در استان زنجان باشد و خریداران خارج از استان مشمول این یارانه نمی‌شوند. 
حیدری در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های فرهنگی یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان اشاره کرد و ادامه داد: برنامه‌های متنوعی در حوزه ترویج کتابخوانی، ادبیات، هنر و فعالیت‌های فرهنگی برای این نمایشگاه تدارک دیده شده است. تئاتر‌های خیابانی، کارگاه‌های ترویج کتابخوانی، شاهنامه‌خوانی، نشست‌های علمی و فرهنگی، رونمایی کتاب، دیدار با نویسندگان، جشن امضا، سینما کتاب، موسیقی کتاب و تقدیر از اهالی قلم از جمله این برنامه‌هاست. 
وی افزود: برنامه روز ادبیات استان نیز با هدف معرفی و تجلیل از مفاخر ادبی برگزار می‌شود و دیوار مفاخر برای معرفی چهره‌های ادبی و فرهنگی استان در نظر گرفته شده است. همچنین اهدای یارانه خرید به فعالان ترویج کتابخوانی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در نمایشگاه‌های استانی است. 
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به حضور پرشور و ویژه نهاد‌های فرهنگی در این رویداد بیان کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، انجمن مفاخر، سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های مردمی و مجموعه‌های خصوصی فعال در حوزه کتابخوانی می‌توانند در نمایشگاه حضور پیدا کنند و برنامه‌های خود را اجرا کنند. 
وی ادامه داد: در نمایشگاه کتاب زنجان، برنامه‌های فرهنگی در فضای سالن فروش کتاب اجرا می‌شود و یک سالن اجتماعات نیز برای برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های تخصصی در نظر گرفته شده است. غرفه‌ای با عنوان «کتابخوان‌ترین رهبر دنیا» نیز برپا می‌شود. رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی استان در غرفه‌های اختصاصی خود، فعالیت‌ها و ظرفیت‌هایشان را معرفی می‌کنند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: کتاب ، فرهنگ ، کتابخوانی
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