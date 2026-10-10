جوان آنلاین: دبیر بیست و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی تهران مبارک این رویداد را در حال پوست‌اندازی و همچنین عرصه‌ای برای نمایش آثار دانشجویی دانست که به دلیل خلأ برگزاری جشنواره‌های دانشگاهی و دانشجویی فرصت دیده شدن ندارند. عظیم‌پور از جانمایی بخشی با عنوان خیال‌نامه میناب به یاد کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب خبر داد که قرار است آثار حاضر در این بخش به روایت این جنایت بزرگ و فراموش‌نشدنی بپردازند. وی همچنین از همراهی برخی چهره‌های شناخته‌شده بین‌المللی و ضد جنگ در حوزه تئاتر عروسکی مانند پیتر شومان امریکایی خبر داد که به یاد کودکان شهید میناب آثار اختصاصی را تولید و نمایش داده‌اند.

پوپک عظیم‌پور تبریزی دبیر بیست و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران مبارک روز گذشته در نشست خبری این رویداد که در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار شد با اشاره به اینکه جشنواره از ۱۶ مهرماه به صورت نمادین در سینماتک موزه هنر‌های معاصر آغاز به کار کرده، گفت: از آنجایی که از میان جامعه دانشگاهی برای دبیری این دوره انتخاب شدم به هر حال ممکن است رویکردم با دبیران گذشته کمی متفاوت باشد. از پژوهش تا اجرا اولین قدمی بود که در طراحی و چشم‌انداز این جشنواره داشتم. از پژوهش تا اجرا یعنی مثلث سه‌گانه پژوهش، آموزش و اجرا را در نسبت با دغدغه‌مندی نگاه جدی و حرفه‌ای برای تئاتر عروسکی در نظر گرفتیم. به همین خاطر تقریباً در یک مسیر دو ماه و نیمه از جمعه ۲۳ مردادماه تا شنبه ۱۱ مهرماه ما هفت نشست ملی و بین‌الملل در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر و همچنین تالار مولوی برگزار کردیم.

عظیم‌پور در ادامه افزود: دلیل اینکه این دوره پژوهش و آموزش و اجرا برای ما جدی تلقی شد این بود که به هر حال این جشنواره دوسالانه است یعنی از ۳۰ مهرماه پرونده‌اش بسته می‌شود و تا دو سال بعد هیچ اتفاق دیگری نمی‌افتد.

خیال‌نامه میناب

دبیر بیست و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران مبارک ادامه داد: تقریباً ما دو ماه و نیم زودتر از اجرای اصلی جشنواره یک کمپ تابستانی را راه‌اندازی کردیم و در آن تمام تلاشمان را کردیم تا رأس مثلث (پژوهش و آموزش و اجرا) را بنویسیم به همین خاطر شاید بتوان گفت که یکی از طولانی‌ترین جشنواره‌های دوره‌های اخیر بوده باشد.

وی در ادامه با اشاره به بخش بین‌الملل جشنواره تهران مبارک و مشکلات آن اظهار کرد: همان‌طور که می‌دانید در شرایط سختی هستیم و تقریباً می‌شود گفت از ۱۵ اثری که بعد از فراخوان ارسال شده و تمایل به شرکت در این رویداد داشتند هرچقدر شرایط کشور به لحاظ انجام سفر هوایی و همچنین دامن‌گیر شدن جنگ، از تعداد این درخواست‌ها کاسته شد و نهایتاً ما از سه کشور روسیه، ارمنستان و ایتالیا (که نمایش عروسکی ایتالیا به صورت فیلم نمایش داده خواهد شد) اثر خواهیم داشت.

عظیم‌پور در مورد بخش ملی این رویداد تأکید کرد: با افتخار می‌توانم اعلام کنم در بخش ملی در کنار آثاری که از هنرمندان تهرانی، ۱۱ استان کشور هم آثارشان را در پنج بخش (کودک و نوجوان، بزرگسال، خیال‌نامه میناب، فراگیر و هنر چیدمان) به این رویداد ارسال کرده‌اند.

دبیر جشنواره تهران مبارک گفت: به خاطر جان‌های بی‌گناهی که به آنی پرپر شدند یک بخش ویژه دیگری با نام خیال‌نامه میناب داریم که این بخش را به نام بچه‌های میناب نامی‌دار کردیم و تقریباً می‌شود گفت که این دوره از جشنواره تئاتر عروسکی همراه با رویداد‌های دیگری که به این موضوع پرداختند، به این فاجعه می‌پردازد تا بازتابی برای فاجعه مینا باشد. این بخش با مشارکت سوره امید به نام کارستان بهارستان حوزه هنری است که ما را همراهی خواهند کرد نمایش‌هایی که برای اجرا در بخش خیال‌نامه میناب انتخاب شدند بسیار جالب هستند.

حضور آثار دانشجویی در جشنواره

وی افزود: بخش دیگری که می‌توانم به آن اشاره کنم که از سعادتمندی‌های من و دبیرخانه جشنواره هست اینکه در خلأ برگزاری جشنواره دانشگاهی و جشنواره دانشجویی که سال‌هاست تعطیل شدند و جایی برای تماشای زحمات آثار دانشجویی نبود من به عنوان یک معلم دانشگاهی این فرصت را برای اجرای آنها فراهم کردم. هرچند در فراخوان این دوره بخش دانشجویی ذکر نشده بود ولی ما از آثاری که دانشجویان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های مختلف برای ما ارسال کرده بودند استقبال کردیم.

دبیر جشنواره تهران مبارک تصریح کرد: به طرز شگفت‌انگیزی آثار این دوره از جشنواره در حال یک پوست‌اندازی و یک جوان‌گرایی، در کنار آثار پیشکسوتان و هنرمندان با سابقه که برای ما ارسال شده، هستیم. جوان‌ها این جرئت را به خودشان دادند که از طریق فراخوان مورد ارزیابی قرار بگیرند و باعث افتخار هست که بگویم از چندین دانشگاه مختلف تهرانی و شهرستانی آثاری پذیرفته شده است.

عظیم‌پور در مورد شرایط این دوره از جشنواره تأکید کرد: جشنواره بیست و یکم رقابتی نیست، اما و به هر حال تنوع در تکنیک آثار رسیده و انتخاب شده از تکنیک‌های مدرن گرفته تا شیوه‌های سنتی، انواعی از نمایش‌ها در کنار نمایش‌های دستی و میله‌ای غوغایی به پا خواهند کرد. تصمیم من بر این بود که جشنواره رقابتی برگزار نشود و هنرمندان بدون دغدغه اینکه در یک رقابت هستند بتوانند آثارشان را با خیال راحت به نمایش بگذارند.

وی در مورد دیگر بخش‌های جشنواره بیست و یکم گفت: در بخش فضای باز امسال دو اثر اجرا خواهد شد و پیشاپیش شما را به دیدن کار یارالی (به معنای زخمی) که به زبان ترکی هست دعوت می‌کنم. کار «سکوت معلق» را هم داریم با یک رویکرد محیط‌زیستی و مشارکتی، در مورد آسیب‌هایی که بشر با تولید زباله به محیط زیست زده است.

عظیم‌پور در پایان خاطرنشان کرد: در این دوره ما با دو واژه «عروسک و گفت‌و‌گو» به عنوان شعار رویداد مواجه هستیم چه اینکه عروسک همواره می‌تواند به عنوان پلی بین فرهنگ‌ها یک عنصر مهم برای ایجاد یک گفت‌و‌گو باشند. در این دوره از جشنواره و از طریق پلتفرم‌های هاشور و تلویزیون تئاتر ایران ما تمامی نشست‌ها را برای هنرمندان و دوستداران هنر عروسکی که در شهرستان‌ها ساکن هستند نمایش می‌دهیم. در روز شانزدهم ۱۶ مردادماه امسال طی یک افتتاحیه نمادین فیلمی از پیتر شومان هنرمند نامی و فرازمانی و فرامکانی جهان که به نام گروه‌های ضد جنگ فعالیت می‌کنند را با مشارکت وی نمایش دادیم. شومان در ایامی که این جنگ شروع شد از ۶ اپیزودی که در تور بهاری‌اش وجود داشت یک اپیزود را برای بچه‌های میناب تقدیم کرده بود که در روز افتتاحیه به صورت آنلاین این اثر را به تماشا نشستیم.

بودجه، سمینار و رونمایی از کتاب

در بخش دیگری از این نشست خبری حسن جودکی مشاور اجرایی و برنامه‌ریزی جشنواره تهران مبارک نیز گفت: جشنواره در پنج بخش برنامه‌ریزی شده است در بخش بزرگسال ۱۵۱ اثر در آن ثبت‌نام کردند که ۵۲ تا از آنها بارگذاری شد و نهایتاً از بین آنها ۱۰ اثر انتخاب شد. در بخش کودک و نوجوان، ۲۰۰ ثبت‌نامی و ۱۰۴ فیلم بارگذاری‌شده داشتیم. در بخش فضای باز هم از میان ۹۹ ثبت‌نام و ۴۷ اثر ارسالی، ۱۲ اثر انتخاب شدند.

وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد کمک‌هزینه گروه‌های شرکت‌کننده پرداخت شده و دوستان آماده اعزام شدن به تهران هستند افزود: بودجه جشنواره ۱۳ میلیارد تومان بود که با توجه به افزایش قیمت‌ها قرار شد ۳۰ تا ۴۰ درصد دیگر به این رقم اضافه شود. جشنواره اختصاصاً برای تهران و پایتخت برگزار نشده و بخش نشست‌های تخصصی و نشست‌های کارگاه‌های آموزشی که برگزار شد توسط پلتفرم‌ها در دسترس استان‌ها قرار گرفت.

جودکی در پایان خاطرنشان کرد: از نوزدهم تا بیست و یکم به مدت سه روز سمینار پژوهشی با حضور پژوهشگران ایرانی و خارجی در تالار مشاهیر تئاترشهر برگزار می‌شود. سه عنوان کتاب چگونه عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی بسازیم اثر تألیفی خانم ندا وفایی و سه مجلس نمایشنامه سه مجلس خیمه‌شب‌بازی به نام حسنی و مبارک از جناب استاد داوود فتحعلی‌بیگی و همچنین ترجمه کتاب راهنمای جامع که شامل نظریات معاصر تئاتر عروسکی است را به صورت فیزیکی رونمایی خواهیم کرد.