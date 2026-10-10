جوان آنلاین: شهادت مظلومانه دکتر نصرت افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، در حمله تروریستی گروهک جیش الظلم، بار دیگر این پرسش جدی را پیش روی افکار عمومی قرار داد که چرا در برابر ترور خادمان مردم و اقدامات گروهک‌های ضدانقلاب، صدای محکومیت برخی خواص و چهره‌های اثرگذار منطقه شنیده نمی‌شود.

شهیده افتخاری نه در میدان نبرد که در مسیر خدمت به مردم و رسیدگی به مشکلات اقوام حاشیه‌نشین هدف قرار گرفت، واقعیتی که ماهیت ضد مردمی این جنایت را آشکارتر می‌کند. پیام تسلیت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز بر همین نکته تأکید دارد: «دشمنان امنیت ایران حتی خدمتگزارانی را که برای حل مشکلات مردم و تقویت پیوند‌های اجتماعی تلاش می‌کنند، برنمی‌تابند». او خواستار شناسایی و مجازات قاطع عاملان و آمران این جنایت شد و تأکید کرد که «ترور خادمان مردم، اراده کشور را برای پاسداری از امنیت و کرامت شهروندان سست نخواهد کرد». اما پرسش اصلی فقط درباره عاملان این جنایت نیست که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به وظایف خود در این زمینه عمل خواهند کرد بلکه سکوت و انفعال برخی خواص در برابر چنین اقداماتی نیز نیازمند پاسخ است. این نخستین بار نیست که ترور، جان یکی از چهره‌های اثرگذار و خدمتگزار مردم منطقه را می‌گیرد. پیش‌تر نیز مولوی شهید یوسف گرگیج، از علمای انقلابی اهل سنت و بلوچ زاهدان، قربانی ترور کور شد. در برابر این حوادث، انتظار طبیعی مردم آن است که همه شخصیت‌های دینی، اجتماعی و سیاسی، بی‌هیچ ملاحظه و دوگانگی، صریح و قاطع در برابر تروریسم موضع بگیرند. امنیت مردم سیستان و بلوچستان، شیعه و سنی نمی‌شناسد، همان‌گونه که تروریسم را نمی‌توان با سکوت، توجیه یا مصلحت‌اندیشی از مسئولیت مبرا کرد. اگر محکومیت خشونت در برخی موارد با صدایی رسا اعلام می‌شود، اما در برابر ترور خدمتگزاران مردم و اقدامات گروهک‌های ضدانقلاب سکوتی معنادار شکل می‌گیرد، حق افکار عمومی است که درباره علت این تفاوت موضع سؤال کند.

محکومیت تروریسم نباید گزینشی باشد. دفاع از مردم، وحدت اقوام و مذاهب و امنیت سیستان و بلوچستان، موضع‌گیری شفاف در برابر هر گروهی را می‌طلبد که با گلوله و خشونت، جان شهروندان را می‌گیرد. سکوت در چنین بزنگاه‌هایی، اگر نگوییم همراهی با ترور است، دست‌کم اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند؛ اعتمادی که بیش از هر زمان دیگری برای ناکام گذاشتن پروژه تفرقه‌افکنی دشمنان ضرورت دارد.